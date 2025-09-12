SVETSKO PRVENSTVO U ATLETICI! Srbija nastupa sa šest takmičara
Dvadeseto izdanje Svetskog prvenstva u atletici počinje sutra u Tokiju i trajaće do 21. septembra, a Srbiju će predstavljati šest takmičara u pet disciplina.
Za Srbiju će se takmičiti Ivana Španović u troskoku, Angelina Topić u skoku uvis, Adriana Vilagoš i Marija Vučenović u bacanju koplja, Milica Gardašević u skoku udalj i Armin Sinančević u bacanju kugle.
Raspored takmičenja na Svetskom prvenstvu u Tokiju: Armin Sinančević - kvalifikacije 13. septembra u 03.55 časova; Milica Gardašević - kvalifikacije 13. septembra u 11.30 časova; Ivana Španović - kvalifikacije 16. septembra u 12.40. časova
Angelina Topić - kvalifikacije 18. septembra u 12.15 časova; Adriana Vilagoš, Marija Vučenović - kvalifikacije 19. septembra, grupa A u 12.30 časova, grupa B u 14.00 časova.
