ONI SU ISPRED SVIH: Ekipa Čumića iz Kragujevca pobednik Seoskih igaras Sportskog saveza Srbije (FOTO)

OD aprila do kraja avgusta, vikendima od sela do sela širom Srbije održana su opštinska, a zatim i regionalna takmičenja Seoskih igara Sportskog saveza Srbije. Oni najbrži, najspretniji - oni najbolji izborili su plasman na veliku završnicu - republičko finale Seoskih igara Sportskog saveza Srbije koje je bilo održano u Čačku.

FOTO: SSS

Osam ekipa, 160 takmičara i svi oni su tokom tri dana prikazali zavidno sportsko umeće. Moramo pomenuti sve finaliste: Batkoviće iz Priboja koji su već dva puta i osvajali ovo takmičenje, Grljan iz Zaječara koji se 7 godina i takmiči, sa uigranom ekipom ali im do sada nije pošlo za rukom da odnesu pobedu, Blizna iz Majdanpeka, Kaonik iz Kruševca i Čumić iz Kragujevca koji već dve godine stižu do finala, ali i Valjevska Kamenica iz Valjeva, Ržanica iz Aleksandrovca i Suvojnica iz Surdulice koje su se po prvi put plasirale na republičko finale.

Sportski savez Srbije je organizovao takmičenje u prelepom ambientu, na sjajnim terenima SC Mladost u Čačku, a uz podršku i pomoć Čačanskog sportskog saveza i grada Čačaka. Takmičenje je sprovedeno u 10 disciplina – mali fudbal, odbojka, šah, skok u dalj iz mesta, nadvlačenje štapa, poligon spretnosti, trka u džakovima, bacanje kamena s ramena, obaranje ruke i nadvlačenje konopca. Na samom kraju 7. sezone predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek sumirao je utiske:

- Ponosan sam na Seoske igre Sportskog saveza Srbije i kako su se razvile od ideje do 40 opština učesnica za 7 godina. Ovo je manifestacija koja promoviše sport i prave vrednosti, našu tradiciju, istoriju, sela i prirodu. I ove godine u Čačku videli smo fantastične poteze u svim disciplinama, iako se radi o amaterskom takmičenju. Želim da čestitam pobedniku ekipi Čumić iz Kragujevca, ali i svim ostalim takmičarima koji su predstavili sebe, svoje selo i svoju opštinu u najboljem svetlu – istakao je Štefanek i zahvalio se svima na pomoći u realizaciji ovog projekta:

- Želim da se zahvalim svojim saradnicima, kako onima koji cele godine rade i ulažu sebe u u ovaj projekat iz Sportskom savezu Srbije, tako i kolegama iz teritorijalnih sportskih saveza koji su učestvovali u Seoskim igrama Sportskog saveza Srbije. Naravno veliku zahvalnost dugujemo SC Mladost, Čačanskom sportskom savezu, gradu Čačku, Domu učenika srednjih škola Čačak i Studentskom domu Čačak što su svi zajedno po treći put omogućili takmičarima finala Seoskih igara SSS da ponesu samo najlepše uspomene iz ovog grada na Moravi. Veliko hvala i našim partnerima VODA VODI koja je uvek tu za Sportski savez Srbije i Meridian fondaciji na pomoći – zaključio je Davor Štefanek.

Kako projekat traje već sedam godina, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković najavio je novitete:

- Koristim ovu priliku da se zahvalim svima od takmičara, preko kolega, ovogodišnjih domaćina republičkog finala Seoskih igara Sportskog saveza Srbije, do naših partnera na uloženoj energiji, pa sa ponosom možemo reći da smo zaključili još jednu uspešnu sezonu ovog projekta. Analizom prethodnih godina želimo da u buduće još više promovišemo prave vrednosti kroz sport, pa ćemo tako u narednom periodu pripremiti nove, zanimljive discipline i modifikovan sistem takmičenja. Čestitam ekipi Čumića na pobedi, a svim učesnicima hvala na izuzetnom sportskom ponašanju – istakao je Marinković.

Svaka ekipa dobila je simbolične poklone Sportskog saveza Srbije, zahvalnice, a prve tri ekipe su pored medalja i pehara nagrađene i sportskim rančevima. Glavna nagrada – teren na otvorenom rukometnih dimenzija pripala je pobedničkoj ekipi Čumić.

Konačan plasman nakon 10 disciplina:

1. Čumić – Kragujevac

2. Batkovići – Priboj

3. Kaonik – Kruševac

4. Grljan – Zaječar

5. Blizna – Majdanpek

6. Valjevska Kamnica – Valjevo

7. Ržanica – Aleksandrovac

8. Suvojnica – Surdulica

