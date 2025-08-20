Otkao je počeo rat u Ukrajini, sport je, naravno, pao u drugi plan u toj zemlji, ali dok traje ono što Rusija zove "Specijalna vojna operacija", ukrajinski sportisti se nadmeću ali u vrlo specifičnim okolnostima. One dovode i do dosad nezabeleženih situacija.

Recimo, tokom utakmice ukrajinske ženske Premijer lige između klubova Kolos iz Kovalevke i Sisters iz Odese, dogodio se nesvakidašnji incident

Fudbalerka odeskog tima Irina Majborodina dobila je žuti karton od sudije Anastasije Romanjuk zbog nesportskog ponašanja, konkretno zbog "agresivnih povika na ruskom jeziku" tokom meča.

Sudija je izjavila da „u Ukrajini treba razgovarati na ukrajinskom jeziku“, naglasivši da je u pitanju šampionat Ukrajine (a ne neke druge zemlje).

Utakmica je inače odigrana u Kijevskoj oblasti, a Majborodina, igračica Sistersa, navodno je vičući na ruskom jeziku izrazila frustraciju. Pomenuti arbitar je ocenila da je to nesportsko ponašanje, što je rezultiralo žutim kartonom.

Romanjukova je potom treneru Sistersa objasnila da je karton pokazan zbog upotrebe ruskog jezika u agresivnom tonu, uz komentar da se u Ukrajini očekuje komunikacija na ukrajinskom.

Čitav ovaj slučaj odražava osetljivost oko upotrebe ruskog jezika u Ukrajini, posebno u svetlu tekućeg sukoba sa Rusijom. Ukrajinske vlasti su od 2014. pojačale napore da promovišu ukrajinski jezik u javnom prostoru, uključujući sport, što je često izazivalo tenzije, posebno u regionima poput Odese gde je ruski jezik široko rasprostranjen.

Iako pravila Fudbalskog saveza Ukrajine (UAF) ne zabranjuju eksplicitno upotrebu drugih jezika, sudije mogu da kazne nesportsko ponašanje, što je u ovom slučaju i presuđeno zbog pomenute "agresivne komunikacije na ruskom".

