PROKLJUČAĆE „SLANA BARA“: Rukometaši Vojvodine dočekuju Porto u odlučujućem meču

BOD osvojen pre nedelju dana u meču grupne faze Top 16 Lige Evrope sa Melsingenom u Nemačkoj, za rukometaše Vojvodine dobiće dodatno na težini ako u utorak, 4. marta (20.45 časova) na svom parketu nadigraju Porto.

RK Vojvodina





- Pred nama je sigurno najvažanija utakmica- kaže Vladan Matić, iskusni strateg koji je ekipu preuzeo od trofejnog Borisa Rojevića, upravo pred utakmicu sa Melsungenom.- Igramo protiv Porta, ekipe koja je bila učesnik Lige šampiona. Ne sviđa mi se što poslče remija u Nemačkoj stvorena euforija. To jeste veliki rezultat i pokazatelj da možemo da igramo ravnopravno, ali sada je nova utakmica. Za mene je svaka utakmica posebna za sebe. Ako nas je Porto dobio u prvom meču devet golova razlike, to znači da je on favorit i da treba da odigramo još jednu utakmicu na najvišem nivou kako bismo imali šansu za pobedu.