FIA BEZ MILOSTI: Udaraju po džepu, oštre kazne za nepristojno ponašanje

Međunarodna automobilistička federacija (FIA) objavila je da će od ove godine povećate novčane kazna za nepristojno ponašanje vozača u svim takmičenjima.

To će, pre svega, najviše pogoditi vozače Formule 1 koji su u poslednje vreme postali sve skloniji verbalnim incidentima.

Tako je prošle sezone aktuelni šampion Maks Ferstapen bio kažnjem društveno-korisnim radom, a Šarl Lekler drastično sankcionisan zbog psovanja na konferenciji za medije.

Prema novog pravilniku FIA, za prvi incident vozači plaćaju kaznu od 10.000 do 15.000 evra, od 20.000 do 30.000 za prvi ponovljeni prekršaj, a od 30.000 do 45.000 za drugi ponovljeni prekršaj.

Ali ovi iznosi će se pomnožiti sa četiri za vozače Formule 1, a sa tri za vozače u Svetskom reli šampionatu (VRC).

Videćemo da li će pooštrenje mera navesti vozače da se ponašaju pristojnije tokom i posle trka.

