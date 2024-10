"OBUZELA ME JEZA!" Bahati vozač pokosio prelepu srpsku atletičarku na pešačkom prelazu

Srpska atletičarka Natalija Grujić (18) nedavno je doživela saobraćajnu nesreću, udarena je na pešačkom prelazu od strane nesavesnog vozača i doživela je povrede obe noge.

Sada je u razgovoru za Atleks ispričala detalje nesreće i istakla da joj je atletika pomogla da koliko-toliko uspe da izbegne teže posledice.

- Tu nema semafora, ali ima ležeći policajac na kojem se nalazi pešački prelaz. Vozač u traci do mene se zaustavio i pokazao mi da me pušta da pređem ulicu. Kada sam prešla tu traku pogledala sam da li u drugoj ima vozila i skamenila sam se kada sam videla auto u brzini jako blizu mene. Obuzela me je jeza, nisam mogla da se pomerim, ali sam se iz petnih žila trudila da to uradim. Zahvaljujući atletici, gde sam naučila da kada ti je teško i misliš da ne možeš ipak možeš, uspela sam u sekundi da dođem sebi, da se otkamenim i da napravim dva-tri koraka unazad. Sve se izdešavalo mnogo brzo, znala sam i pored toga da će me udariti, da nema vremena da se sklonim na sigurnu udaljenost – rekla je Natalija Grujić.

Ona je opisala i kako se uplašila da će ostati invalid do kraja života.

- Nakon udarca pala sam na zemlju. Ležala sam nekoliko sekundi, nisam mogla da verujem. Bila sam jako uplašena, nisam znala šta se desilo i prva pomisao mi je bila da ću ostati invalid do kraja života i da mi je cela karijera uništena i završena pre nego što sam je zapravo i počela. Odmah mi je prišao čovek iz kola koji me je propustio da prođem, potom i čovek koji me je udario, a vrlo brzo su došli i iz klinike koja se nalazi odmah pored. Nakon što sam došla sebi, ustala sam. Bila sam srećna što nisam invalid i što mogu da stojim na nogama. Skoro ništa nisam osećala, samo su me strašno boleli zglobovi - opisala je Natalija.

Ispostavilo se da su joj točkovi prešli preko oba stopala, a ustanovljeno je da joj je pukla metatarzalna kost na stopalu, zbog čega je u četvrtak, 3. oktobra, operisana, a polomljena kost će joj biti spojena šrafom.

Mlada atletičarka se nada da će posle operacije i rehabilitacije od dve nedelje moći da se vrati treninzima.

