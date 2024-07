LOŠE, BAŠ LOŠE! Oglasio se trener koji je stvorio Ivanu Španović i razočarao celu Srbiju

PLANIRANA medalja za Srbiju na Olimpijskim igrama polako počinje da se klima. Ivana Španović je na poslednjoj proveri pred Pariz u italijanskom Linjanu osetila bol u Ahilovoj tetivi i završila takmičenje posle jednog skoka.

FOTO: EPA

Srpkinja je skočila 6,29 metara, što joj je bilo dovoljno za četvrto mesto, ali i signal da se uplaši cela nacija.

Njen trener Goran Obradović objasnio je da su prekinuli takmičenje kako ne bi rizikovali dodatne povrede. Istakao je da je medicinski tim trenutno najvažniji i da ima pune ruke posla, te da će pokušati da drže povredu pod kontrolom.

Pokušao je sadašnji trener Španovićeve i da malo sakrije o čemu se baš radi, ali čovek koji je otkrio Ivanu u izjavi za "Republiku" je objasnio o čemu se radi.

Naime, Jani Hajdu, prvi trener Ivane Španović, smatra da ona sada nije spremna da skoči do medalje.

- Ivana ima laganu povredu pete, zato je rešila da propusti ostala velika takmičenja ove sezone, pa i Evropsko prvenstvo. Ona vredno trenira, ali kaže da je boli, doduše manje nego ranije. Ostaće u Italiji da podiže formu i nadamo se da će biti spremna za Pariz. Dobro je što u Francusku ide tek 4. avgusta, a kvalifikacije su 6. pa ima dovoljno vremena. Trenutno može da skoči oko 6,70 metara, što nije dovoljno za Olimpijske igre, ali sam uveren da će do tada da podigne formu - počeo je priču Hajdu i otkrio šta je glavni problem za Srpkinju.

Foto: N.Skenderija

- Bol u peti ovog intenziteta nije veliki problem za samo takmičenje. Dobiješ injekciju u petu i ne osećaš bol dok skačeš. Tako će biti urađeno ako bude bilo potrebe. Drugi problem je težina, ali rešiće Ivana to. Ona trenutno ima tri-četiri kilograma viška, ali to je u atletici normalno i brzo se rešava. Stvarno sam uveren da Ivana može do velikog rezultata u Parizu. Zaslužila je to - zaključio je Hajdu.

Jani Hajdu je sa Ivanom Španović radio godinama u Zrenjaninu, pa iako nije u njenom najužem timu, bodri je na velikim takmičenjima i čak pomaže, kao što je to bio slučaj kada je prošle godine osvojila zlato na Svetskom prvenstvu u Budimpešti.

(Republika)

