"NOVA UTAKMICA, NOVA ŠANSA: Odbojkaši Srbije moraju da savladaju novu prepreku na putu za Pariz

Odbojkaši Srbije nastavljaju borbu za Olimpijske igre. Naredni protivnik izabranicima Igora Kolakovića na turniru Lige nacija u Otavi biće Sjedinjene Američke Države. Taj duel na programu je u noći između petka i subote u 2 časa iya pono'i.

"Plava četa" se sasvim vratila u borbu za olimpijsku vizu. Posle loših rezultata u Brazilu, srpski odbojkaši su maksimalnom pobedom nad Holandijom počeli turnir u Kanadi. A onda je ta ista Holandija savladala Kubu i gurnula je iza našeg tima na FIVB rang listi.

Odbojkaši Srbija se u ovom trenutku, dakle, nalazi na poziciji koja vodi u Pariz. Međutim, posao nije gotovo. Daleko od toga - pred našom selekcijom je još sedam utakmica i ovu poziciju treba odbraniti.

Ono što raduje je igra koju su izabranici Igora Kolakovića pokazali u meču pre dva dana.

- Malo smo analizirali našu igru posle turnira u Brazilu. Imali smo vremena da to popravimo u Rosariju u Argentini. Tamo smo proveli nedelju dana i iskoristili smo to vreme za manje popravke i tehničko-taktičke, i u samom odnosu na terenu. Mislim da je druga utakmica protiv Argentine u Rosariju mnogo doprinela u poboljšanju atmosfere, ljudskih odnosa među nama, energije. To nam je donelo mnogo dobrih stvari - rekao je Dražen Luburić.

Posle jednog slobodnog dana, "plavu četu" očekuje ozbiljan zadatak i duel sa reprezentacijom SAD.

- Mislim da treba da uđemo rasterećeno u taj meč protiv Amerikanaca, ali maksimalno motivisano i energično. Ako ne zabeležimo pobedu, makar da zadržimo kontinuitet dobre igre - jer će nam biti potrebno za naredne dve utakmice u Kanadi, a i za treći turnir - dodao je Luburić.

