NEVIĐEN SVETSKI SKANDAL: Rusija hitno reagovala na najnovija olimpijska dešavanja!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti vezane za Olimpijske igre "Pariz 2024" ne da nisu naivne, već je reagovala i ruska država.

No, krenimo redom.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava na početku treće godine ovog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su napetija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Podsetimo, nakon izbijanja rata u Ukrajini, ruskim i beloruskim sportistima zabranjeno je da se takmiče na međunarodnom nivou, ali prošle godine ta kazna je ublažena i dozvoljeno je takmičenje u individualnim sportovima, bez zastave, grba i himne. Međutim, postoje još neke prepreke koje Rusi moraju da prebrode da bi učestovali na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu (gde neće smeti da učestvuju u svečanoj ceremoniji otvaranja, gde im se neće upisivati osvojene medalje na tablici osvajač, a gde će morati da nastupaju u tirkiznoj opremi).

O tome, ali i nekim drugim stvarima, predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), Tomas Bah - pričao je u jednom razgovoru za koji nije znao da se snima i za koji nije imao predstavu "ko je sa druge strane žice".

Dva čuvena ruska "zabavljača", Vovek i Leksus, koji su se proslavili razgovarajući sa brojnim poznatim svetskim ličnostima (a lažno se predstavljajući, da bi došli do podataka koje su potom javno objavljivali), uspeli su da zakažu i "razgovor jednog visokog afričkog političkog zvaničnika" sa predsednikom MOK-a. I, tom prilikom otkrili su nešto zbog čega je i rusko Ministarstvo spoljnih poslova moralo da reaguje.

"Novosti" vam donose kako je taj razgovor tekao:



"Strašno je šta se dešava tamo!"

Sve je počelo pričom o mladoj ruskoj klizačici Kamili Valijevoj. Ona je, podsetimo, nedavno (sa dvogodišnjim zakašnjenjem) suspendovana jer je u inostranstvu ustanovljeno da je u uzorku imala supstancu koja se najčešće nalazi u jednom leku za srce, ali je na listi nedozvoljenih. "Neimenovani afrički političar" jer pomenuo da, eto, Rusija pomaže toj klizačici, a Bah se složio:

- Čak i posle sudske presude u ovom slučaju, ruska Vlada to osporava i ukazuje posebne počasti toj klizačici. Rekli su da je podržavaju i da je sudska presuda pogrešna i ostrašćeno doneta. Strašno je šta se tamo dešava... - istakao je predsednik MOK-a.

A činjenica da će Ruska Federacija organizovati Svetske igre prijateljstva zvuči užasavajuće za prvog čoveka olimpijskog pokreta. Delovao je kao da su te Igre najveći problem organizacije na čijem je čelu. Bah je istakao tokom ovog razgovora da "afričke zemlje treba jednim glasom da se oglase" i da "zaštite integritet sporta"

- Ove igre se u Rusiji predstavljaju kao Igre ruskog predsednika. Ako biste Vi (sagovorniče) Vašim autoritetom uradili nešto kod afričkih zemalja, bili bismo veoma, veoma zahvalni - rekao je Bah.

Vladimir Putin posle pobede na predsedničkim izborima u Rusiji 2024 / Foto Tanjug/AP

"Makron će pomoći"

O Igrama prijateljstva se pričalo nadugo i naširoko. Bah je dodao da ako neko iz Afrike odluči da na njima utiče, snosiće posledice.

- Sportisti moraju da shvate da ako učestvuju u ovim Igrama prijateljstva, oni biraju stranu. Ovo su političke igre, kao Spartakijada tokom vremena Sovjetskog Saveza - istakao je predsednik MOK-a.

A da bi smanjio rizik da se Igre pod ruskim patronatom "prošire", Bah je o tome već pričao sa evropskim kolegama. Planira da organizuje i podršku francuskog predsednika Emanula Makrona jer bi on značajno da pomogne opštem bojkotu Igara prijateljstva.

- Potrudiću se da predsednik Makron podrži taj bojkot u celoj Evropskoj Uniji. Pričaću sa njim. Verovatno će sve predvoditi potpredsednik Evropske komisije, predstavnik Grčke, gospodin Shinas. On je odgovoran za sport i kontaktiraće i Vaše predstavnike kako bi se napravilo jedno zajedničko saopštenje. Informisaću predsednika Makrona o toj inicijativi, da on to podrži. On se slaže sa mnom, i sa svima nama, oko ove stvari. Sa druge strane, Evropska komisija (izvršni organ Evropske Unije, prim. prev.) nije toliko zabrinuta jer ona nema podatke o tome da Rusija želi da i neke njene zemlje-članice uvede u ove Igre. Nisu svesni da postoje ti kontakti.

Skandalozni deo intervjua, zbog kog je i Rusija reagovala

Tomas Bah je potom vrlo otvoreno rekao da su sportske sankcije protiv Rusije - političke prirode. Bez uvijanja, iskreno.

- Mi kažnjavamo one koji su odgovorni za ono što se sada dešava. Neće, dakle, biti ruske himne, ne mogu zastavu da podignu... Ruski olimpijski komitet, nakon što smo ih suspendovali, reagovao je nekim agresivnim izjavama da je to diskriminacija, fašizam - započeo je Bah.

A kako se približavaju pariske Olimpijske igre, Bah je otkrio da je Međunarodni olimpijski komitet, na čijem je čelu, angažovao Ukrajince da prate šta ruski sportisti govore:

- Ako se (ruski) sportista negde pojavi sa spornim izjavama (da podržava rat u Ukrajini), ne može da učestvuje na Igrama. Imamo posebni nadzornu komisiju koja se time bavi. Ti ljudi prate internet, medije, javna istupanja. Čak smo ponudili ukrajinskoj strani, i to ne samo ponudili, već od njih zatražili da nam oni dostavljaju informacije o ponašanjima ruskih sportista i sportskih zvaničnika - istakao je Bah.

Na kraju je "afrički zvaničnik" rekao da će, sa njegove/njihove strane "borba protiv Igara prijateljstva uskoro da započne", na šta je Bah odgovorio: "To! Veoma dobro, veoma dobro!".

Reakcija ruske države

Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije, oštro je reagovala na poslednje Bahove izjave:

- Odnosi predsednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomasa Baha i Olimpijskog komiteta Ukrajine i ukrajinskih zvaničnika treba da budu predmet detaljne istrage. Bah je stupio u političko-administrativni dogovor koji, očigledno, predstavlja prestup. U pitanju je dogovor sa jednom konkretnom stranom, a sa ciljem da se odstrane snažniji sportski konkurentni sa međunarodnih takmičenja - istakla je Zaharova.

