MEDALJA DONOSI PARIZ: Vaterpolisti u ponedeljak protiv Japana startuju na SP uvereni da će izboriti plasman na Olimpijske igre

POSLE više od dve decenije vaterpolisti su ponovo u situaciji da u poslednjem trenutku vade olimpijsku vizu. Zato na SP u vodenim sportovima u Dohi „delfini“ imaju imperativ da budu među četiri nekvalifikovane selekcije koje će overiti kartu za Pariz.

miloš vukadinović

Zbog toga je pulenima Uroša Stevanovića svaki meč u grupi C finalni, jer prvo mesto ne donosi samo direktan plasman u četvrtfinale, nego i odlazak u francusku prestonicu. Prvi zaveslaj ka Seni napraviće u ponedeljak, kada se u prvom kolu sastaju sa Japanom. U sredu je duel sa Crnom Gorom, a u petak sa SAD.

- Silno smo motivisani. Možda čak i više nego pred Zagreb. Na proteklom EP je moja generacija propustila još jednu veliku šansu da uzme medalju. To nas je dosta potreslo. Ali, oporavili smo se, skupili se, odlučni smo da se pre svega plasiramo na Olimpijske igre kako bismo leto dočekali spokojno, sa medaljom oko vrata – nada se Radomir Drašović.

Svestan je bek Novog Beograda da ih od starta čeka pakleni ritam:

Teška je grupa, ali kako je njima, tako je i nama. Ciljamo prvo mesto, jer nam je to najlakši put do eliminacione faze. Ali, nećemo klonuti, šta god da se desi, od prvog do trećeg meča u grupi. Zato idemo korak po korak.

Na šampionatu će odmeriti snage sa selekcijama sa tri kontinenta, koje neguje različite stilove.

- U grupi su najopasniji Amerikanci, koji su se u poslednjih godina dana digli, da mogu da pariraju vrhunskim ekipama. Tako da bih njih izdvojio. Ali, kako da izostavimo Crnu Goru, a ni Japan ne smemo da potcenimo. Svaka selekcija je na svoj način opasna, pogotovo Japanci koji neguju poseban stil – oprezan je Drašović.

Na opasku da su Amerikanci i Japanci osigurali Pariz i da Crnogorci, kao i mi, imaju isti cilj Drašović podvlači:

- Svi imaju isti motiv, od toga ne bežimo. Motiv je takav da nas ne zanimaju ostali, već -gledamo samo sebe.

Viktor Rašović podseća da reprezentacija Srbije u bilo kom da je sastavu uvek ide na najviši plasman:

- Cilj na svakom takmičenju je da osvojimo medalju. E, sad je primarni zadatak da izborimo plasman na Olimpijski igre. Zapravo ako je prvi cilj medalja , samim tim ćemo otići i u Pariz. U svakom slučaju, najbitnije je da idemo korak po korak.

Ni za mlađeg Rašovića nema dileme da su u veoma nezgodnoj grupi, možda najjačoj na svetskom prvenstvu:

- Grupa je vrlo zahtevna, vrlo jaka. U ovom trenutku samo razmišljamo o Japancima, s kojima se prvo sastajemo. Razgovarali smo i o Crnoj Gori i o SAD, ali prvo moramo da se fokusiramo na Japance. Posle toga ćemo misliti na Crnogorce, pa na Amerikance. Zato i ne želim da govorim puno unapred, jer nam je fokus na startni duel.

Konkurencija na SP je vrlo jaka, izdvajaju se svetski prvak Mađarska i evropski šampion Španija, ali i drugi vrebaju svoju priliku.

- Ni najjači nisu neranjivi. Mislim da je tu pet, šest ekipa koje su podjednake snage, da svaka svaku može da pobedi. Možda čak i više, jer Francuzi pokazuju i takmičenja u takmičenje da su sve bolji. Francuzi ozbiljno rade u reprezentaciji, u svojoj ligi. Bukvalno više reprezentacija konkuriše za prvo mesto – ubeđen je Rašović.

Rad mora da se nagradi

MNOGI u našem timu su ubeđeni da kada „kliknu“ da će se radovati medalji.

- Moraće to da se desi. Ako radiš vredno očekuješ da ti se vrati. A mi stvarno vežbamo naporno, pošteno. Ali, ne zaboravimo da je ovo sport, da u nekim situacijama mora malo i sreća da ti se osmehne, pored faktora da li si bolji ili lošiji. Tako je u svakom sportom, a iskreno se nadam da ćemo biti uspešni – kaže mlađi Rašović.

