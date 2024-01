HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE: Selektor vaterpolista slavi - zbog Srbije

Hrvatska vaterpolo reprezentacija pobedila je Francusku sa 12:7 (3:1, 3:1, 4:3, 2:2) i tako se veoma približila direktnom plasmanu u četvrtfinale Evropskog prvenstva koje se odigrava u Dubrovniku i Zagrebu. A onda se desio jedan zanimljiv detalj.

Foto: Tanjug/AP





Najpre kratko o samom meču - Rino Burić je s tri pogotka bio najbolji strelac Hrvatske. Po dva gola postigli su Luka Lončar, Ante Vukičević i Marko Žuvela, a po jedan Jerko Marinić Kragić, Josip Vrlić i Konstantin Harkov. Marko Bijač je odbranio šest od 13 udaraca ka golu koji je čuvao, a Francuze je s tri pogotka predvodio Tomas Verno.

Ovim trijumfom nad Francuskom Hrvatska je s pet bodova zasela na vrh tabele grupe A. Drugoplasirana Španija ima četiri boda, treća je Crna Gora s dva, a Francuska ima jedan.

U poslednjoj utakmici grupne faze Hrvatima sledi meč sa Crnom Gorom - koja je upravo "barakude", domaćine ovog šampionata, pobeedila u osmini finala Svetskog prvenstva u Fukuoki.

Selektor Ivica Tucak nije želeo da se mnogo priseća prošlosti, već je na momenat počeo da slavi što će njegovi izabranici izbeći (rani) megdan sa Srbima:

- Ja nikada ne želim da se vraćam u prošlost - počeo je s odogovor kada je upitan šta misli o meču sa Crnogorcima koji su Hrvate pobedili na pomenutom šampionatu sveta, pa nastavio - Interesuje me samo danas i sutra. Strašno teška utakmica će biti. Mi znamo što nam znači i koji ulog nam nosi. Znamo da smo dobri, da možemo biti još bolji. S ovom pobedom smo izbegli Srbiju i za sada je to veliki korak. Ali, da bi ušli u direktno u četvrtfinale moramo da pobedimo, kako bi s prve pozicije prošli tamo. Moramo da naplatimo sve ovo što smo do sada dobro uradili, ali da će biti izuzetno teško, biće - rekao je Tucak čija će ekipa, ako osvoji prvo mesto, što se očekuje i od srpskih "delfina", moći da protiv Srbije igra tek u finalu. A baš zbog njegove radosti usled te činjenice - postao je glavna vest u sportskim rubrikama hrvatskih medija u subotu uveče.

Podsetimo, Srbija je za sada odigrala samo jedan meč, deklasirala je Izrael sa 22:1, a slede joj utakmice sa Nemačkom (nedelja, 7. januara, od 19 časova) i Maltom (utorak, 9. januar, isti termin).

