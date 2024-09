POKRALI SRBINA NA SRAMAN NAČIN, A SADA... Isplivali novi detalji skandala na Paraolimpijskim igrama u Parizu

Srpski paraatletičar Nebojša Đurić osvojio je drugo mesto u disciplini bacanje kugle F55 na Paraolimpijskim igrama u Parizu, ali mu je medalja oduzeta zbog toga što, kako je navedeno, njegova oprema nije bila u skladu sa pravilima.

Organizatori su usvojili žalbu iranske delegacije i diskvalifikovali srpskog takmičara, a Paraolimpijski komitet Srbije u svom saopštenju je objasnio da je u pitanju bila stolica iz koje je bacao kuglu.

Zanimljivo je da je Đurić istu opremu koristio na svetskom prvenstvu u Japanu ove godine, gde je osvojio srebrnu medalju.

Posle velikog haosa sada se saopštenjem oglasio i predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović koji je otkrio nove detalje skandala, kao i to da je zbog preživljenog stresa, Đurić odustao od takmičenja u bacanju diska

Saopštenje prenosimo u celosti:

- Kao što je javnost upoznata, Nebojša Đurić je nastupio na atletskom takmičenju na Paraolimpijskim igrama u Parizu na kojima je hicem od 11,98 m osvojio srebrnu medalju. Odlukom sudijskog žirija posle žalbe na rekvizit koji je koristio, svi Nebojšini rezultati na ovom takmičenju su poništeni i Nebojša je ostao bez medalje i plasmana. Službenici POKS, i ja lično, u stalnoj smo komunikaciji sa rukovodstvom Svetske paraatletike, a obavili smo i razgovor sa predsednikom Međunarodnog paraolimpijskog komiteta Endrjuom Parsonsom u pokušaju da dođemo do svih zapisnika koji se tiču klupe sa koje je Nebojša bacao kuglu.

- Klupa o kojoj je reč je u upotrebi od Paraolimpijskih igara u Tokiju i Nebojša se na njoj do sada takmičio na dva svetska prvenstva – u Parizu 2023. i u Kobeu 2024. godine, kada je osvojio srebrnu medalju. Ovaj rekvizit je prošao sve prethodne kontrole tokom Paraolimpijskih igara u Parizu, kao i zvaničnu kontrolu neposredno pre Nebojšinog nastupa, i odobren je za korišćenje kao potpuno ispravan. Napominjem da bez tog odobrenja klupa nije mogla biti izneta na borilište. Šokirani smo samom odlukom da se Nebojšini rezultati ponište i da mu se oduzme medalja, a još više smo zaprepašćeni činjenicom da ni posle dan i po od upućenog zahteva da nam se dostave svi zapisnici u vezi sa takmičenjem, uključujući i sastav sudijske komisije i njihovu odluku sa obrazloženjem, ova dokumenta nismo dobili.

- Očito imaju problem da brane svoju odluku o diskvalifikaciji Đurića, zbog čega nas drže u mraku. Nebojša Đurić je posle konsultacija sa lekarom našeg tima odlučio da se povuče sa takmičenja u bacanju diska u kategoriji F56 zbog proživljene traume tokom prethodna tri dana. Pozivam javnost da podrži Nebojšu Đurića i njegovog trenera, bivšeg prvaka sveta Miloša Zarića da ostvare svoja prava. Imajte na umu da im je nakon takmičenja čak uručen i zvaničan poziv na ceremoniju dodele medalja. Posle konsultacija sa pravnim timom smo na pragu odluke da podnesemo tužbu protiv Svetske paraatletike.

- Moram napomenuti da dobijamo ogromnu podršku sa svih strana. Kako od pojedinaca i institucija iz Srbije, tako i od naših kolega i sportista ovde iz skoro svih zemalja. Posebno nam znači podrška našeg Ministarstva za sport koje nam je uz reči ohrabrenja dalo i podršku, pravnu i svaku drugu, da ovaj slučaj isteramo do kraja. Paraolimpijski komitet Srbije je uvek stajao, i stajaće iza svojih sportista i članova - stoji u saopštenju.

Đurić, koji je rođen pre 36 godina, postao je poznat domaćoj javnosti na Paraolimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, gde je zauzeo šesto mesto u bacanju kugle.

- Glava i srce su hteli, telo nije ispratilo te dve komponente. Izvinio bih se svom treneru od srca, zatim svojoj zemlji - rekao je srpski paraatletičar, a zatim briznuo u plač.

Sportom je počeo da se bavi posle nesrećnog događaja koji je doživeo 2010. godine. kada je kiper kamiona koji je vozio udario u most na gradilištu kod Subotice. Slomio je kičmu i uprkos nastojanjima da se oporavi, ostao je bez nade da će opet stati na noge.

- Teško je bilo prihvatiti da sam juče bio zdrav i prav, a da ću ostatak života provesti u kolicima. Nije to saznanje s kojim se čovek miri. Ubeđivao sam sebe da moram biti hrabar i nastaviti dalje, a u stvari sam bio kukavica uplašena od tuđih pogleda. Toliko prestravljen i bez ikakve volje za životom da sam sedeo u četiri zida, osuđen sam od sebe na samoizloaciju. Jedini razlog da živim bio mi je sin - izjavio je Užičanin u intervjuu za Blic.

Najzaslužniji za to što je počeo da se bavi paraatletikom bio je njegov sugrađanin Miloš Zarić, svetski šampion u bacanju koplja, koji je 2014. “naterao” Nebojšu da izađe iz kuće i posveti se treninzima.

- Sam Bog ga je poslao kod mene. Odveo me je na trening. Vežbao sam i gledao čoveka koji uprkos svemu ne odustaje i iz kog svakog dana iznova izbija sve jači prkos i želja da gazi napred. On je bio prekretnica bitke u kojoj sam pobedio sebe - rekao je kasnije Đurić.

Od tada je počeo da se bavi bacanjem kugle i diska i postao jedan od najuspešnijih paraatletičara u te dve discipline.

Na šampionatima planete osvojio je drugo mesto u bacanju kugle ove godine u Kobeu i bronzu 2019. u Dubaiju, dok je na prvenstvu Evrope u Berlinu 2018. u istoj disciplini osvojio srebro.

Na takmičenju u glavnom gradu Nemačke osvojio je i zlatnu medalju u bacanju diska, a u toj disciplini je oborio i svetski rekord na Svetskom kupu u Italiji sa rezultatom 40,37 metara.

Đurić kaže da mu najveću podršku i motiv da se bori u životu daje sin David i porodica, njegovi sportski uzori su paraolimpijci Miloš Zarić i Draženko Mitrović, a najomiljeniji sportista je Novak Đoković.

- Novak Đoković mi je inspiracija. On je naš heroj, priča za sebe. Ako čovek ima na koga da se ugleda, onda je to definitivno on. Kada sam gledao njegove epske mečeve, pogotovo onaj čuveni na Vimbldonu 2019. godine protiv Federera, posle toga sam dobio neku snagu. Toliko sam navijao i bodrio ga, da je to bilo neverovatno. Tada sam i sam dobio neverovatnu motivaciju i energiju - otkrio je Nebojša.

