KAKVE REČI BERETINIJA: "Đoković je kao kiborg"

Italijanski teniser Mateo Beretini komentarisao je nastup Novaka Đokovića na Olimpijskim igrama u razgovoru sa Endijem Rodikom.

Foto Profimedija

Beretini je rekao da je Đoković poput kiborga.

- Pričati samo o tome šta je sve Novak osvojio, to je neverovatno. Prosto se sav naježim. Ne znam kako mu sve to uspeva. On je poput kiborga, jer ima 37 godina, a igra još na tako visokom nivou. Lično, ne znam da li ću ja igrati tenis kada budem imao 37 godina, s obzirom na istoriju mojih povreda. To stvarno ne znam - rekao je Beretini.

Podsetimo, Novak Đoković je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, pobedom nad Karlosom Alkarazom.

BONUS VIDEO: NEVIĐENI SNIMAK SA DOČEKA OLIMPIJACA: Ovo će oduševiti sve Srbe!

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.