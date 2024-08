LUDILO! Otkriveno kako je Lebron DŽejms izabran za MVP-a na Olimpijskim igrama, a ne Nikola Jokić ili Stef Kari

Košarkaška reprezentacija Srbije je osvojila bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu, a Nikola Jokić, i pored sjajnih partija, nije dobio priznanje za najkorisnijeg igrača olimpijskog turnira u košarci. Ova situacija bila je zanimljiva čak i američkim novinarima koji smatraju da je ovo priznanje definitivno trebalo da pripadne srpskom centru.

O ovoj temi govorio je američki novinar Brajan Vindhorst koji je rekao da je sistem glasanja bio vrlo čudan.

- Rečeno mi je da glasaju i mediji. Negde tamo bio je QR kod na zidu u medija centru i glasanje za MVP-a otvorili su dva dana ranije, dakle za vreme polufinalnih mečeva. Prvo sam se zapitao, zašto bi to uradili tad? - upitao se on.

Potom je komentarisao "stručnjake" koji su imali svog udela u glasanju.

- Tek posle mi je rečeno da pored medija glasaju i FIBA eksperti. FIBA eksperti... To je nebulozno. To su mogla da budu dva-tri tipa koje su zaustavili i pitali 'hej, ljudi, ko treba da dobije nagradu?'. Ali, kako god, nije to sad toliko bitna stvar posle svega što se dogodilo na košarkaškom turniru - zaključio je Vindhorst.

Kako su podeljene olimpijske medalje u košarci?

Podsetimo, fantastična Srbija je bronzu osvojila pobedivši Nemačku u meču za treće mesto.

Amerikanci su osvojili zlato, pobedivši domaćina, Francusku uz veliki šou Stefa Karija, pa je na red došla dodela medalja.

A tokom nje - Srbi su priredili pravi šou na pobedničkom postolju.

