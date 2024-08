"NE PRESTAJEMO DA SE JEŽIMO": Bogdan Bogdanović oduševljen podrškom ljudi ispred Starog dvora

SRPSKI sportisti vratili su se sa pet medalja iz Pariza. Košarkaši su osvojili bronzanu odličje, a oduševljenje zbog broja ljudi koji je došao ispred Starog dvora bio je kapiten Bogdan Bogdanović.

FOTO: Tanjug/AP

Igrač Atlante je istako da niko nije prestajao da se ježi zbog podrške.

- Emocije su jako pomešane. Mislim da smo svi prijatno iznenađeni podrškom ljudi. Kao što je Nole rekao. Imali smo to iskustvo i ranije, ali ovo je drugačije kada smo tu kao olimpijski tim. Ne prestajemo da se ježimo - rekao je Bogdan i dodao:

- Mogu da kažem, od koje godine smo Srbija, nismo pobedili tu poslednju utakmicu. Jeste bronza, ali se nadamo da ćemo u budućnosti pobednički završavati finala i da smo izgradili pobednički mentalitet.

Dotakao se i duela sa Lebronom Džejmsom u polufinalu kad je došlo do malih svađe na terenu.

- Ne znam, ali svađali smo se. Borio sam se ja za svoje, on za svoje. To je sve u žaru borbe. Bile su tu i psovke, ali i to je deo igre. Sve što se desi na terenu ostaje na terenu, ali to je fer plej.

Košarkaši su ponovo zajedno sa Novakom Đokovićem na balkonu.

- Nadamo se da će se tradicija nastaviti i u budućnosti - istakao je Bogdanović.

Podsetimo, Srbija je na Olimpijskim igrama u Parizu osvojila pet medalja - tri zlatne, jednu srebrnu, jednu bronzanu.

