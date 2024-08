SRBIJA DOČEKALA ŠAMPIONE! Vaterpolisti: Hvala Novaku! Aleksandra Perišić: Mislim da će mi se noge odseći; Mikec već u Los Anđelesu

Srbija je dočekala svoje šampione. Vaterpolisti, Damir Mikec i Aleksandra Perišić sleteli su u Beograd, a obratili su se javnosti i otkrili tajne svog uspeha i dalje planove!

Foto: D. Milovanović

Osvrt na finale?

- Zaista je bilo naporno i znali smo da će biti teško zbog novih pravila, zbog novoizmišljenih pravila. To streljaštvo nije doživelo u istoriji,d a finale imamo dan kasnije. Individualnos e nisam snašao. Uveren sam da bi bilo bolje d aje finale bilo isti dan. Bio sma poletan. toliko nezadovolstvo nakon finala, jer nismo dali maksimum. Nisam bio konkurentan. Sutradan ide miks... Zorana pre toga isto izgubila finale, Trebalo se vratiti i reći da nije ništa gotovo i da imamo još jednu šansu. Jedno drugom smo podigli samopouzdanje.

- Meč je bio jako težak, loše smo krenuli, ali smo na kraju bili oni pravi. Opalio sam poslednji hitac osnovnog dela gde se odlučuju medalje. Okrećem se i vidim delirijum. Kažu mi: za zlato! Samo smo se okrenuli, zagrlili, suze radosnice... Ali čeka nas još posao, Turci su imali jaku sezonu. rekao sam: "Znate šta, zaslužili su finale, ali to im je to. Zlato je naše i moramo tako da razmišljamo. Neskromno rečeno - zaslužili smo da osvojimo ovu medalju. Nakon sijaset medalja u miksu, zlato je otišlo oko pravog vrata. Finale je bilo zaista... Onakav scenarijo ni mi ne možemo da napišemo. Gubimo 8:2, pa 10:10, oni imaju meč loptu... I kada je najvažnije, kad se lomi rezultat, opališ toliko dobro da je vredno zlata i ovo je nešto za šta svaki sportista živi.

Foto: Printskrin

Plan je Los Anđeles"

- Što da ne. Idemo korak po korak", istakao je Mikec plan za budućnost..

Mikec osvojio zlato na početku i ostao do kraja Igara

- Nedostajalo nam je iskustvo druženja iz sela. Nismo imali to u Tokiju zbog korone, sada smo bili daleko od Pariza, pa sam zato ostao nekoliko dana posle", objasnio je Mikec koji je nosio zastavu na zatvaranju Igara.

- Hteo sam da ostanem i da ih bodrim. Da osetim atmosferu Pariza i Olimpijski igara. Počastvovan sam što sam nosio zastavu na zatvaranju Igara. Još uvek nemam taj osećaj da uz moje ide da sam osvajač zlatne medalje".

Vratio se Mikec!

- Hvala svima na podršci. Igre su završene jer sam se ja sada zaista vratio iz Pariza", prve su reči Damira Mikeca po povratku u Beograd.

Petra Butalo Kovačić o suđenju!

- Bilo je diskutabilno, da tako kažem. Gledale smo kako favortkinje otpadaju, nije nam bilo svejedno. Mi kao da smo se bavile nekim drugim sportom i trenirale za nešto drugo. Neke stvari koje se inače kažnjavaju kao prekršaj, sada nisu, pa su svi bili u čudu. Što se Mađarice tiče, stvarno je imala svoj dan. Niko nije očekivao da će ona biti šampionka, ali jeste i to zasluženo.

Perišić o iskustvu na Olimpijskim igrama

- Jeste veliko iskustvo stvarno, ali sam sve vreme bula fokusirana na svoje mečeve pa nisam provodila vreme sa poznatim sportistima. Kad se sve završilo jedva sam čekala da vidim košarkaše i vaterpoliste i to je bilo neprocenjivo. Sada ide doček, mislim da će mi se noge odseći.

Aleksandra Perišić:

- Nasmejani smo. Nadali smo se kada smo krenuli na put da ćemo se vratiti nasmejane i sada smo srećne.

Petra Butalo Kovačić:

- Ponosne smo i jedna na drugu i na sve što smo ostvarile. Ostaje mala žal za zlatom, za to smo se spremali, za to smo radili. Nadam se da je nacija ponosna.

Foto: Printskrin

Vaterpolisti su završili, red je na Mikeca i Perišić

Vaterpolisti su završili svoje obraćanje, sada očekujemo Damira Mikeca i Aleksandru Perišić.

Dušan Mandić: "Hvala Novaku"

- Bilo je uspona i padova, jako težak momenat bio je psole poraza od Australije. Nismo ličili na sebe, taj poraz nas je baš duboko dotakao. Možda i nešto isprovocirao u nama. Moram i da se zahvalim Novaku, koji je tad došao da poseti olimpijce. Svi smo bili u sobi, razmišljali, ušao je na vrata i održao je govor od srca. To je doprlo do nas, dalo nam dodatnu motivaciju. Još više smo uživali kada je on došao do dugo iščekivanog cilja. Lepa priča i za njega i za nas. Ne bih ulazio u detalje, ali pričao je o njegovim pobedama i porazima, šta je sve on prolazio. Osetili smo da je to istinito i iskreno".

Foto: D. Milovanović

Najteža utakmica na Olimpijskom turniru

Uroš Stevanović: Sigurno je Grčka jer je četvrtfinale. samo smo se za to celo leto spremati. Možemo da pametujemo, ali tempirali smo formu za četvrtfinale. Uspešno smo odradili posao.

Miloš Ćuk: Definitivno je bila najteža utakmica u četvrtfinalu, predstavljala je barijeru koju smo morali da prevaziđemo. Gol protiv Grka je trud svih nas, došao je kao nagrada za sve što smo prošli.

Dušan Mandić: Turnir je bio dugačak i u našem nekom stilu sa uspona i padova. Težak momenat je bio nakon poraza od Australije, nismo ličili na sebe. Taj poraz nas je duboko dotakao i isporovocirao u nama. Hvala i Novaku koji je došao da nas poseti u selu. Bili smo u sobi, razmišljamo šta i kako, on ušao i održao iskren govor od srca. mislio je to što je rekao, doprelo je do nas i dalo nam motivaciju. A onda smo još više uživali kad smo videli kako je on došao do zlata. Lepa priča i za njega i za nas. Bio je nekih 10 minuta, govoirio je korz šta je on prolazio iskreno i emotivno. I zahvalni smo mu na tome.

Foto: Novosti

Nikola Jakšić o Grcima

- Morali smo da prevaziđemo barijeru, uspeli smo. A, što se tiče gola, to je nagrada za sve nas kojis mo prolazili sve što smo prošli kroz protekle dve – tri godine".

Foto: Novosti

Miloš Ćuk:

- Sve je planski rađeno, jedino smo mislili da će protiv Austtralje biti 7:3 za njih, a bilo je 8:3. Tu smo malo promašili. Ne može nikad da bude lako. Uvek ta naša reprezentacija se muči kroz grupu, ali smo posle krenuli da igramo kako treba. Izgledali smo u finalu kako smo mi hteli, sve je planski rađeno, nemojte tu da sumnjate.

Foto: Novosti

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović:

- Ne znam ko nas je otpisao, mi kao grupa se nismo otpisali. Rekao sam momcima da ne čitaju medije, ne daj bože komentare. Da mi kao grupa kreiramo mišljenje. Hvala Bogu što je nagradio naš trud i rad celog ovog leta ovakvim rezultatom".

Ne treba mi sladoled, ne treba mi liza, hoću samo tatu i zlato iz Pariza

Srpski vaterpolisti došli su u Beograd, a na aerodromu su ih sačekali najbliži, ali i navijači koji su želeli da pozdrave naše heroje. Najslađa poruka sa aerodroma, delo je sina Nemanje Ubovića!

- Ne treba mi sladoled, ne treba mi liza, hoću samo tatu i zlato iz Pariza, piše na transparentu koji je nosio Vasa Ubović, naslednik fantastičnog vaterpoliste Srbije.

Foto: Printskrin

Čeka se konferencija za medije

Uskoro očekujemo konferenciju za međe na kojoj će se javnosti prvo obratiti vaterpolisti!

Sestra Aleksandre Perišić

Sleteli zlatni sa Olimpijskih igara

Kako javlja naš izveštač sa aerodroma, avion sa srpskim olimpijcima je upravo sleteo u Beograd i vrlo brzo se očekuje obraćanje javnosti. Prvo će pred medije vaterpolisti, zatim i ostali.

Foto: OKS

Avion kasni iz Pariza

Prema informacijama sa lica mesta, očekuje se sletanje aviona iz Pariza tek za oko 10-ak minuta od ovog trenutka, znači negde oko 12:40 časova.

Vaterpolo rerezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Ovo je bilo treće zlato za naš najuspešniji tim u istoriji, a ponos nacije dolazi u Beograd.

Očekivano je da avion sa našim momcima sleti u 12.30 časova, a veliki broj navijača okupio se da dočeka i pozdravi šampione.

Pored njih, u avionu će biti i Damir Mikec koji je u miksu sa Zoranom Arunović osvojio zlato, kao i srebrna Aleksandra Perišić.

Ovo je uvertira pred svečani doček za sve naše olimpijce koji su se okitili odličjem, a biće održan ispred Starod dvora od 20 časova.

Tada će se javnosti obratiti Novak Đoković, Damir Mikec i Zorana Arunović, Aleksandra Perišić, kao i zlatni vaterpolisti i bronzani košarkaši.

