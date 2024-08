"ZATO IMAMO SIMPATIJE CELOG SVETA!" Bojan Popović za "Novosti" o košarkašima Srbije i Amerike: Teško je prevariti običnog čoveka

KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije nije uspela u polufinala Olimpisjkih igara da pobedi Ameriku, ali jeste da pokupi simpatije navijača širom sveta. "Orlovi" su uspeli u nečemu što do sada nikome nije uspelo - da uplaše i zabrinu "drim-tim" koji se nakon trijumfa nad našom selekcijom radovao kao da je osvojio zlatnu medalju. Kada su se strasti smirile i glave ohladile u razgovoru za "Novosti" proslavljeni srpski košarkaš Bojan Popović analizirao je igru.

Ako neko zna kakav je pritisak na velikim takmičenjima to je Bojan Popović, osvajač srebrne medalje sa Srbijom 2009. godine, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i FMP.

Za početak, da li je ranije trebalo krenuti sa faulovima na Stefu Kariju kako bi pokušali da ga izbacimo iz šuterskog ritma?

- Sad je to teško reći. On je najbolji šuter na svetu i jako ga je teško čuvati, odbraniti, parirati mu u odbrani i šutu. Ponekad deluje da ga je jako teško sustići i napraviti faul. Da li bi to pomoglo, ne znam… Ušao je u ritam od starta i tu nije bilo pomoći. Jedino ako sad hoćemo da budemo pametni pa kažemo bolje da je pogađao 2 sl.bacanja nego trojke, počeo je razgovor za "Novosti" Bojan Popović.

Mnoge navijače je zbunila odluka selektora Svetislava Pešića da Aleksu Avramovića ostavi dobar deo četvrte deonice na klupi. Kako Vi gledate na to?

- Svaki trener ima neke svoje zamisli, taktiku, kombinuje… ali desi se ponekad i ono kad kažemo da je neko „zaboravljen“ na klupi. Aleksa Avramović je odlično odigrao prvi deo utakmice i uopšte sve dok je bio na parketu donosio je nešto dobro. Greneralno naša igra je bila odlična sve do pred kraj utakmice i svi igrači koji su igrali bili su na visini zadatka. Tako da ne verujem da bi on nešto mnogo promenio da je igrao više. Ali opet se vraćam na prethodni odgovor. Sad možemo samo da budemo generali posle bitke.

Mnogo se govorilo o suđenju na meču Srbija - Amerika, čak su i igrači na terenu nakon meča pogledima ispratili sudijsku trojku ka svlačionici. Smatralo se da bi meč najboljih trebalo da sudi najbolja sudijska trojka, ali i u prošlosti se dešavalo da FIBA odabirom sudija napravi pometnju i izazove negodovanje, kako Vi komentarišete i ocenjujete suđenje u meču?

- Ocenjujem kao loše. Ne zato što smo mi oštećeni u par situacija, nego je to moj celokupan utisak na obe strane terena. Još uvek ne mogu da verujem koliko vodeće ljude evropske i svetske košarke ne zanima sama igra i košarkaši. Svi se nešto inate. Svake godine slušamo iste priče kako se bliži neki dogovor, a od toga nema ništa već dugi niz godina. U NBA, igrač je taj koji je centar svega. Ovde (u Evropi, na Evropskom prvenstvu, Svetskom prvenstvu, Olimpijskim igrama) to nije slučaj. Sve ovo smo jednostavnije mogli staviti u jednu rečenicu: Ako na jednom takmičenju imaš najbolje ekipe, najbolje, vrhunske igrače, onda i sudije moraju biti najbolje.

Uprkos porazu Srbija je izazvala velike simpatije u košarkaškom svetu. Mnogi smatraju da su "orlovi" odigrali savršenu košarku, koja bi trebalo da bude primer, čak da se izučava u košarkaškim akademijama?

- Ja bih rekao da smo odigrali skoro savršenu utakmicu i mnogo sam ponosam na igrače kako su se nosili sa svim izazovima tokom utakmice. Iz tog razloga simpatije celog sveta. Teško je prevariti običnog čoveka, ljubitelja košarke.

Srbija u borbi za bronzu igra protiv Nemačke.

- Biće jako teško. Pre svega psihički posle ovakvog poraza. Dobra stvar da je bio koji dan pauze. Nadam se da imamo još malo snage, jer svaka medalja sa bilo kog turnira je veliki uspeh.

Bojan Popović - Biografija Rođen: 13.02.1983 (Beograd) Pozicija: Plejmejker Aktivan: 2001. 2015. godina Klubovi: FMP, Dinamo Moskva, Malaga, San Sebastijan, Lijetuvos Ritas, Efes, Seviqa, Alikante, Crvena zvezda, Lukojl akdemik, Asesoft Ploešti, Trefl Sopot Reprezentativni uspesi 2003. (zlato) Univerzijada, 2009. poljska (srebro) Evropsko prvenstvo

Ko Vas je pozitivno, a ko negativno iznenadio u selekciji Srbije?

- Negativno niko. Kao što sam pomenuo, svi igrači su manje više bili na visini zadatka ne samo protiv SAD, nego tokom celog turnira i radili ono što se od njih očekuje. Pozitivno, OgnjenDobrić. Ne, jer sam se iznenadio kako igra, nego što mi se čini da uvek radi mnogo više od onoga što se od njega očekuje.

Evidentno je da Srbija u meč nije ušla sa respektom prema apsolutnom favoritu, već sa stavom, što reče i Aleksa Avramović "sa štitom ili na njemu". Da li je to model igre koji bi drugi trebalo da prate u budućnosti?

- To je model za svaku utakmicu. Samo što je lako „napaliti se“ za SAD, kada igrate protiv favorita. Malo je to teže kad smo mi favoriti, pa se drugi tako osećaju.

