BRAVO, ALEKSANDRA: Perišićeva obezbedila četvrtfinale Olimpijskih igara

Srpska taekvondistkinja Aleksandra Perišić je savladala sa 2:1 u rundama Ozodu Sobirjonovu iz Uzbekistana u prvom kolu Olimpijskih igara.

FOTO: AP/Tanjug

Aleksandra Perišić je prošla u četvrtfinale i nastavlja borbu za medalju. Ona je prvu rundu izgubila sa 5:0, ali se već u drugoj vratila i dobila sa 8:4.

U poslednjoj je viđeno ogromno uzbuđenje jer nije bilo poena sve do samog kraja, ali je naša takmičarka, na nekoliko sekundi do kraja, zadala važan udarac protivnici u oklop i time došla do presudna dva boda kojima je obezbedila četvrtfinale.

U četvrtfinalnoj rundi boriće se sa Sasikarn Tončang iz Tajlanda. Meč je na programu oko 15.45.

