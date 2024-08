"NOVOSTI" NA KAFI SA… VLADIKOM ZAPADNOEVROPSKIM JUSTINOM - Olimpijci simbolišu pobednički duh

I sa vladikom može da se popije kafa, kao i sa svakim drugim. I oni su ljudi iz naroda.

- Na Svetoj Gori postoji lep običaj, koji je deo svetogorskog monaškog gostoprimstva, a to je da se namerniku posluže kafa, ratluk i čašica cipura – kaže vladika Justin.

Ističe da je kafa sociološka kategorija.

- Kad vas neko pozove na kafu, to je samo povod da se sastanemo i razgovaramo. Sociolog Entoni Gidens je napisao čitavo jedno poglavlje pod nazivom "Sociologija kafe" u kome upravo objašnjava ovaj fenomen – veli naš pariski episkop.

Povod za ovaj razgovor uz kafu je Olimpijada. I vladika, kao i drugi, kad mu obaveze dozvole, pogleda takmičenja.

- Pratim, koliko stignem. To mi je, na neki način, i obaveza, jer se Olimpijske igre dešavaju u gradu u kome sam episkop. Naročito pratim naše učesnike.

Medaljama su nas do sada obradovali Zorana Arunović, Damir Mikec i Novak Đoković.

- To su divni primeri, o njima treba govoriti bez zadrške i hvaliti ih, jer promovišu prave vrednosti. Treba da budu primer i nadahnuće mlađim generacija uprkos drugim tendencijama koje smo nažalost videli i ovde na otvaranju Olimpijade. Zaista im od srca čestitam i zahvaljujem im se na tome što nas čine ponosnim i srećnim i što na najbolji način prezentuju našu zemlju, naš duh i to ko smo i kakvi smo. Nepobedivi, hrabri, i uvek pobednici. I, to nikada ne treba da gubimo iz vida, ma koliko je teško, ma koliko da su iskušenja velika. Treba da čuvamo svoj duh i veru u to da na kraju pregaocima Gospod daje mahove, odnosno da pomaže onima koji se trude – ističe naš sagovornik.

Razgovaramo uz kafu neposredno posle Novakovog osvajanja zlatne olimpijske medalje.

- Prošli put kada je osvojio Rolan Garos, bio je u crkvi. Potpuno nenajavljen, bez ikakve pompe, skromno kakav i jeste. Verujem da će i ovoga puta doći. Voleo bih da ga vidim, bila bi nam čast da dočekamo i ugostimo takvog čoveka pre svega, hrišćanina, šampiona kakav je bez premca naš dragi Novak – zaključuje episkop Justin.

