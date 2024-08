Košarkaška reprezentacija Srbije igra sa Australijom četvrtfinale olimpijskog turnira, a taj meč možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP

Srbija - Australija 42:54!

Kraj poluvremena...

... potpuno neverovatnog. U njemu su "kenguri", u 12. minutu, poveli sa čak 24 razlike, a na velikom predahu je upola manje. U prve dve deonice Nikola Jokić je stigao do 11 poena, tri skoka i četiri asistencije, Gudurić je ubacio devet poena (trojke 1/5), Bogdanović šest (trojke 2/4, uz četiri asistencije), a u strelce su se još upisali Avramović (6), Micić i Petrušev (po 3), te Milutinov i Dobrić (po 2). Pati Mils je postigao čak 20 poena, Džoš Gidi 13, a Dante Egzum 7.

Selektor Australije tokom meča sa Srbijom na Olimpijskim igrama / FOTO: Tanjug/AP

20' - Kakav kraj druge četvrtine. Jokić je pogodio jedno bacanje, drugo promašio, ali došao do lopte - nije uspela asistencija za Petruševa, ali je Gudurić uzeo loptu i dao koš. Tražili su svi naši igrači prekršaj, no ništa od toga. A ništa ni od brze, dobro osmišljene akcije Australije u tri sekunde - 42:54.

20' - Gudurić promašuje trojku, ali mu se lopta vraća i pogađa dvojku - 39:54. Poslednji minut 2. deonice.

19' - Pa, da li je moguće... Jokića su okružila trojica, probao je da doda Petruševu, no nije uspeo. Kontra Australije 3 na 2 završena je košem Egzuma, ali uz prekršaj Bogdanovića. I, posle slobodnog bacanja to je 37:54

19' - Dva šuta su propmašili naši, Avramović i Bogdanović u istoj akciji, no Gudurić je odmah naterao Milska na grešku. Novi napad za "orlove".

18' - Kakva šteta! Austarlijanci su promašili šut (Egzum), Jokić međutim nije stigao do lopte, pa je Gidi dobio priliku da šutne trojku - i pogodio - 37:51. A mogla je Srbija da ima napad za prilazak na jednocifren zaostatak.

18' - Ma, tako je! Gudurić u kontri, posle promašaja Australije, konačno pogađa trojku - 37:48.

17' - Nema prekršaja, sudije objašnjavaju Avramoviću šta su videle na snimku. Lopta za naše košarkaše, "kenguri" igraju presing na celom terenu. A igra protiv presinga na celom terenu se uči u svim srpskim košarkaškim školama, pa je tako Gudurić poentirao. I onda u odbrani oduzeo loptu, pa omogućio Avramoviću da postigne poene (nije dao koš, jer je lopta skinuta u silaznoj putanji). Vraćaju se Gidi i Egzum. Na 14 razlike je spala prednost Australije, 34:48.

17' - Megnej je bio taj koji je u trku ka svom košu zakačio ramenom Avramovića. Sudije pregledaju snimak, da vide ima li tu namere.

17' - Mils pogađa iz trka i šuta sa maltene čeone linije, a u toj akciji Avramović je ostao da leži na parketu. Ustaje besan. Neko ga je udario daleko od lopte...

17' - Naši su se dvaput odbranili, a onda sudije sviraju Srbiji - tri sekunde u reketu?! Milutnov i naši igrači u šoku, prvi put da se ovo dosuđuje na ovim Igrama... Rezultat je 30:46

16' - Jokić poentira posle kiksa "kengura", a onda naši "kradu" loptu suparnicima i najbolji srpski košarkaš pokušava da šutira sa tri četvrtine terena, videvši da će biti fauliran na startu te kontre. Sudije mu, ipak, nisu dale tri bacanja. Lopta sa strane za "orlove", koji su na -18, 28:46. I, odmah potom to se smanjuje na -16, jer je Jokić jako lepo proigrao Milutinova koji je zakucao.

15' - Posle dva dobra bacanja, Srbija nije iskoristila naredni napad, no prekršaj u napadu prave Australijanci, pa na 20 razlike "orlovi" imaju novi napad. Gudurić ga organizuje, privremeno. S njim su na parketu Avramović, Bogdanović, te dva centra, Milutinov i Jokić (kome rivali uzimaju loptu jer je kasno proigran).

15' - Sudije su pregledale snimak i ostale pri odluci da je Dante Egzum napravio nesportsku grešku nad bivšim saigračem, a budućim članom CSKA iz Moskve.

14' - Lepa, jednostavna akcija Avramovića i Jokića, pogađa srpski centar za 24:46, a onda Aleksa uspeva da natera Egzuma na prekršaj u napadu. I to nesporska greška bivšeg asa Partizana.

Aleksa Avramović na meču Srbija - Australija u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu / FOTO: Tanjug/AP

14' - Bogdanović pogađa - 22:24. Ali, uzvraća odmah Gidi - 22:46.

14' - Svetislav Pešić "grmi" na naše igrače.

14' - Duop Rit iznenađuje srpske košarkaše - Milutinov nije očekivao da će njegov konkretan rival postići trojku. A on je to učinio. I onda Australija traži tajmaut, na 24 razlike.

13' - Mils promašuje (konačno) sa distance. U igru se vraća najpre najopasniji igrač "kengura", Džoš Gidi. Ulazi u igru i Jokić, i to da bude u tandemu sa Milutinovim. Ali, moraće da sačekaju prvu pravu ofanzivnu akciju, jer su sad napravili prekršaj u napadu.

12' - Osamnaesti poen Patija Milsa, 17:39. Nestvarno. A potom konačno trojka Srbije (3/12), Micić pogađa - 20:39, no odmah Lendejl daje koš, posle kontre...

12' - Minut i 22 sekunde od početka druge deonice, Australija ima 20 razlike...

12' - Promašaj Micića sa distance posle akcije 1 na 1 sa Delavedovom, a onda kontra Australije u kojoj je potpuno nadigrana naša odbrana - i to je zakucavanje za 20 razlike! Semafor pokazuje nestvarnih 17:37! Da li je čudo danas moguće? Ako jeste, vreme je da svrati do Bersija. Što pre...

11' - Loš početak druge četvrtine. Mils ubaci koš (17:33), naši naprave prekršaj u napadu, a onda Mils nastavlja bez promašaja - 17:35

U prvoj četvrtini Srbija je šutirala iz igre 7/19, a Austrailija 13/17. U procentima, to je 37% naspram 76%. Dvojke: 56% naspram 77% (5/9 - 10/13), a trojke 2/10 (20%) - 3/4 (75%). Po šest poena su dali Jokić i Bogdanović, a Mils je stigao do 12, dok je četiri manje dao Gidi

Kraj prve četvrtine...

... u kojoj je Australija prosto raznela srpsku odbranu, dala čak 31 poen i ima ogromnih 14 razlike.

10' - Precizan je Pati Mils, Micić probao da postigne trojku sa tri četvrtine terena, i - nije to uradio.

10' - Još jedno očajno, smušeno rešenje "orlova" u napadu što rivali koriste za novu kontru "kengura". Mils je posle povratka na parket došao do osam brzih poena, a imaće i dva bacanja.

10' - Nova trojka Patija Milsa, Australija vodi sa 17:29 pred poslednji napad Srbije.

9' - Ne ide našima šut, pa ne ide. A onda ti promašaji i loše procene u odbrani dovode do opšteg kolapsa. Nikola Jokić ide na klupu, Milutinov na terenu. A lopta za Australiju...

8' - Bogdanović je sada na klupi. Micić proigrava Jokića za prilazak na -2, ali na +4 vraća Dante Egzum. A to onda raste na 17:23 posle Milsovog prodora kroz prvu liniju srpske odbrane (posle promašaja Gudurića iz ćoška; a u narednom napadu očajno su pokušali naši da dodaju loptu, previše nisko, što Mils kažnjava trojkom - 17:26!

7' - Šteta! Srbija je lepim potezom Jokića prišla na -1, imala kontru 3 na 1 koju Bogdanović nije realizovao, da bi potom trojka Mekveja donela 15:19 Australiji.

7' - Na koš Jokića, odgovara Džoš Gid - zasad najbolji igrač utakmcie, 13:16 je za "kengure".

6' - Bogdanovićeva druga trojka primakla je Srbiju na -1, ali je na tri razlike Australija otišla zahvaljujući ofanzivnom skoku i "odbojkaškom" pogotku - 11:14.

6' - Srbija je dosad trojke šutirala 1/5 (rival 0/1), a za dva poena 2/4 (Australija 6/8). Micić i Davidovac ulaze, Bogdanović i Jokić su i dalje na terenu.

6' - Lendejl pogađa za dva poena posle samo jednog iskorišćenog bacanja Petruševa, da bi potom Marinkovićeva trojka bila neprecizna. Australija je odmah zatim stigla na +4, jer su Gidi i drugari opet nadmudrili srpsku odbranu i poentiranjem pod košem "orlova" došli do 8:12.

5' - Ne uspeva Lendejl s poludistance, ne uspeva ni Marinković koji je ušao u igru. Ali, ne promašuje Gidi - 7:8 je posle njegovog novog pogotka. Raspoložen je NBA as "kengura". Na dva poena je zastao Pati Mils, pa ga sada menja bivši igrač Partizana, a trenutno član Dalasa, Dante Egzum.

4' - Avramović ne pogađa koš Australije, no Jokić hvata loptu, dodaje u levi ćošak terena Bogdanu Bogdanović koji je iz trećeg pokušaja precizan sa distance - Srbija opet vodi, 7:6

3' - Bogdanović se spetljao u napadu, zaleteo se u gužvu i izgubio loptu, što je Australija preko Džoša Gidija iskoristila za kontru i vođstvo.

3' - Dobro su naša dva defanzivca "zatvorila" Patija Milsa kada se izvukao da šutira za tri poena, osvojena je lopta posle njegovog promašaja, no faul Austrailije sprečio je kontru 4 na 2. Bogdanović potom promašuje trojku iz desnog ugla, a Gidi pogađa "daleku dvojku" (nagazio je liniju) i to je 4:4.

2' - Bogdanović i Jokić su dopustili da im se Mils "izmigolji", pa je veteran ponetirao prolaskom ispod koša Srbije. Na drugoj strani terena Dobrić promašuje trojku, pa pravi prekršaj u odbrani i pada na tlo. Srećom, nije povređen.

1' - Mils nastavlja tradiciju da igra agresivnu odbranu, pa je napravio prekršaj na Avramoviću. A onda, dva odlična poteza Srba: Jokić dodaje Dobriću koji se probija kroz sredinu, koristeći blok MVP-a NBA lige, da poentira, da bi Avramović iznudio ofanzivnu grešku rivala, pa je Srbija osvojila loptu i preko Petruševa (fauliranog) došla do 4:0. Toliko je i ostalo posle dodatnog slobodnog bacanja.

1' - Uvodni napad Srbije doveo je odmah do udvajanja Jokića na levoj strani, lopta je potom stigla do Bogdanovića koji je promašio trojku. Promašio je i Lendejl s poludstance na drugoj strani.

14.31 - Meč je počeo, prvi napad imaju košarkaši Srbije

14.25 - Starteri Srbije: Avramović, Bogdanović, Dobrić, Petrušev, Jokić

14.29 - Startna postava Australije: Danijel, Gidi, Mils, Kejl, Lendejl

14.28 - Sudije su Francuz Johan Roso, Panamac Julio Anaja i Poljak Vojćeh Liska

14.27 - Pevali su naši košarkaši, ali vrlo glasno i srpski navijači "Bože pravde"

Srpski koašrkaši pred četvrtfinale Olimpijskih igara sa Australijom / Screenshot / Eurosport

14.25 - Intoniraju se himne. Najpre australijska, potom će i srpska.

14.22 - U toku je predstavljanje igrača. I to nalik plivačkim predstavljanjima - jedan po jedan izlaze pred publiku.

Sastavi ekipa:

Srbija: Plavšić, Petrušev, Jović, Bogdanović, Marinković, Dobrić, Jokić, Micić, Gudurić, Davidovac, Avramović, Milutinov, selektor: Svetislav Pešić

Australija: Danijels, Gidi, Mils, Grin, Ingls, Delavedova, Egzum, Lendejl, Kej, Mekvej, Manjaj, Rit, selektor: Brajan Gurdžian

Više nema nazad. Nema ni popravnog. Na red je došlo ono što svi treneri na svetu nazivaju "najtežom utakmicom".

Četvrtfinale.

Ko pobedi, dobija još dve prilike da se okiti olimpijskom medaljom.

Ko izgubi - može odmah na taj san da zaboravi.

Australija je nedavno pobedila Srbe u košarci. Bilo je 16. jula u Abu Dabiju 84:73 za "kengure". Ali, jedno je Abu Dabi, a drugo su Srbi na Olimpijskim igrama. A i jedno je meč kada za "orlove" ne igraa nekoliko povređenih igrača, pa i kapitena, a drugo je kao kada su, kao danas, (maltene) svi na parketu.

Australijanci su, svakako, prepuni i svojih NBA zvezda. Džoš Gidi ume da bude prava mala tripl-dabl mašina. Džo Ingls je verovatno najbolje iskusno nisko krilo u najjačoj ligi na svetu. U njoj u zvezdu Dalsa izrasta Dante Egzum, a jedno od najvećih iznenađenja je i Duop Rit. Džok Lendejl je stasao u nimalo naivnog NBA centra. A veteran Pati Mils može da zatrpa koš svakome, što su naši i te kako osetili u Abu Dabiju. Ali...

Jedno je Abu Dabi.

A nešto sasvim drugo Srbi na Olimpijskim igrama.

Tako bi bar danas trebalo da bude.

Hajde da saznamo zajedno - i da li će.

Uoči meča

- Svaka utakmica je važna, bila je i ona protiv Južnog Sudana. Vidite, dobili smo najtežeg protivnika, Australija je jedna vrlo ozbiljna ekipa, dobro vođena od iskusnog trenera, sa iskusnim igračima. Imaju kontinuitet, dugo godina igraju zajedno. To je posebno važi za turnirski sistem i reprezentativni program, što je vrlo teško. Uvek se tu nešto menja, imaju to što imaju, znaju se dobro, imaju igrače iz NBA koji su važni u svojim timovima. Na drugi način igra Južni Sudan u tranziciji, u današnjoj košarci je najvažnija stvar u taktičkog pogledu da tako dobro igraš u tranzicionoj odbrani, sprečiš lake koševe. To je pola posla. Kada se uzme indivividualna statistika svakog igrača je da ga odlikuje igra u traniziciji - počeo je analizu strateg Srbije, Svetislav Pešić.

Podsetio je i na nedavni poraz "orlova" od "kengura" u kontrolnom meču:

- Na utakmici u Abu Dabiju, od 80 koševa, dali su nam 40 iz tranzicije. Tamo smo bili umorni, nismo se puno spremali za protivnika već smo gledali našu igru. Poštujemo ih, nema trikova, too je čista i jasna košarka. Moramo da budemo dobri u tranziciji i sprečimo poene iz kontre kako bi došli do naše igre – istakao je Pšeić.

Ipak, ima razloga za optimizam:





Kadrovska situacija u taboru košarkaške reprezentacije Srbije

- Bolji smo nego što smo bili 24. juna kada smo počeli sve, utakmica protiv Južnog Sudana je bila fantastična. Trebalo je izdržati taj pritisak koji su napravili, naši momci su uspeli da tamo negde sredinom treće četvrtine nametnu našu igru i slomimo ih baš time. Dali smo koševe gde smo hteli, na kraju krajeva i oni su smanjili te poene iz tranzicije i to nas raduje. Brzi su, teško je igrati protiv njih. Australija je bolja malo u smislu te kompletne organizacije i kada je tako onda je i nama lakše da ih branimo. Ali, to nas neće spasiti ako budemo maksimalno koncetrisani i gladni. Uživa se kada se da koš u napadu ali i da se uživa u individualnom kvalitetu u odbrani. Razumeli smo šta treba da se radi, od početka priprema smo govorili da ćemo igrati protiv mnogo jakih ekipa u tranziciji. Bilo je tu dobrih rezultata, svaka utakmica je nešto novo.





Ko pobedi, igra u polufinalu protiv boljeg iz meča Sjedinjene Američke Države - Brazil

- Svi su zdravi, Jović se malo ne oseća dobro pa smo ga (za poslednji trening) ostavili u hotelu ali biće spreman.





Da li je priča o Amerikancima zabranjena?

- Kakvi Amerikanci, treba da preživimo ovu utakmicu... - zaključio je Svetislav Pešić.

