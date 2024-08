ZAPAD HOĆE DA SRBI NESTANU: Bivši trener Novaka Đokovića grmi posle finala Olimpijskih igara

NOVAK Đoković je još jednom začepio usta celom svetu.

Srbin je pokazao da je najveći svih vremena, a osvajanju zlata na Olimpijskim igrama se obradovao i te kako Bogdan Obradović, čovek sa kojim je Đoković osvojio onaj čuveni Dejvis kup u Beogradu.

- Osećao sam se ponosno, prvo što sam Srbin, a onda što sam dugi niz godina od ranih juniorskih dana pa nadalje proveo sa Novakom. Ovo je kruna za sve nas koji smo se dotakli sa njim. Sa ovim je postao svetac. Ovo će se pamtiti vekovima, sve nas je toliko obradovao, bio sam u šoku - rekao je Bogdan Obradović na početku razgovora.

Samo finale bilo je spektakularno i o tom meču pričaće se bez sumnje godinama.

- Teško je analizirati taj meč, ali to su dva boksera, najbolji svih vremena i sa druge strane najbolji mladi. Spustili su gardove i krenuli da se boksuju, ovo je bilo junački, prsa u prsa. Svaka čast Novaku kako je nalazio rešenja u čitavom meču, način na koji je pobedio je nešto što će se godinama prepričavati - istakao je Novakov nekadašnji trener.

O zlatu je sanjao tokom čitave karijere tokom koje se hrabro nosio sa svim nedaćama.

- Uvek sam govorio o tome koliko se istrošio samo tokom juniorske karijere. Čitava porodica je patila da bi se on probio. Znam sve šta mu se dešavalo, pa kasnije Australija, diskvalifikacija na Ju-Es openu, sada ovo sa Rolan Garosom. To što je prolazio, toliko zvižduka, to je neverovatno šta je njegova psiha izdržala. Ono što vas ne uništi učini vas jačim, ali Novaka je uništavalo godinama, a on nigde nije dobio nijednu pukotinu. Novak je mitsko biće - uveren je bivši Dejvis kup selektor.

Novak je jednom prilikom rekao da smatra da bi bio dignut u nebesa da nije iz Srbije, ali da je on ponosan na svoje poreklo. Uvek je bio u senci Rodžera Federera i Rafaela Nadala koje je zapadni svet uzdizao, ali bio je strpljiv i verovao je da će doći njegov trenutak, što se i desilo.

- Novak igra ogromno srce i to se ne da uništiti i ne može pobediti novcem. Njega nose Sveti Sava, Dositej Obradović, Nikola Tesla, svi velikani srpski su satkani i žive u njemu. On takvu snagu pokazuje. Njega ništa pobediti neće. Čitav zapad sam sebe kažnjava. Svetska politika prema Srbiji podseća me na Aušvic, dajte da učinimo sve da Srbi ne stanu. E pa, gospodo, nećemo, imamo najboljeg svih vremena. Bacaćemo prašinu u oči, malo da vam poremetimo pokvarene poglede - poručio je Obradović.

Vrlo dobro Obradović zna kako razmišlja srpski as i zato veruje da ćemo ga gledati u Los Anđelesu.

- Rekao je kroz šalu, ali znajući Novaka, on se izgleda sprema za sledeće takmičenje za četiri godine. Sve granice je pomerio, ako nastavi da ih pomera, ja dajem ostavku na sve funkcije jer ovo što on radi, svima nam je začepio usta - poručuje Obradović.



Taj rekord sa 109 trofeja drži Džimi Konors.

- Pričao sam sa Džimijem pre nekoliko godina. Nije to tad bila takva konkurencija, sada su svi profesionalci. Novaku se dive i Konors, Bjorg, Sampras, Nastasev, Kafeljnikov, Safin. Mislim da je Novak nameračio taj rekord, posle toga nebo je granica - zaključio je Bogdan Obradović za Sputnjik.

