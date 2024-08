"HVALA SVIMA I - SLAVA BOGU!" Novak Đoković opčinio Pariz i dan posle finala, pa nagovestio spektakl na svečanom dočeku u Srbiji

Novak Đoković je sa olimpijskom zlatnom medaljom i srpskom trobojkom posetio šampionsku paradu na pariskom trgu "Trokadero", a potom se na zanimljiv način osvrnuo i na taj spektakl, ali i na aktuelni sportski trenutak čija je glavna zvezda.

Foto: Profimedia

Govoreći za Radio-televiziju Srbije istakao je najpre ovo:

- Verovatno je ovo mojih najuzbudljivijih 30 sati u profesionalnoj karijeri. Ne znam.. Ovakvi događaji me samo još više iznenađuju. Nisam, stvarno, ovoliko ljudi očekivao. Kada smo prilazili rekli su nam da ima skoro 15.000 ljudi. Stvarno, neverovatna atmosfera, neverovatna energija. Rekao sam juče posle meča da su emocije koje sam doživeo na terenu neuporedive sa bilo čime u mojoj karijeri i to... nastavlja da raste. Nekako, ne znam kako bih vam opisao. Osećam veliki umor i iscprljenost, a s druge strane adrenalin je i dalje jako visok i ovo samo još pospešuje, doprinosi toj želji i volji da nastavim da slavim. Jedva čekam da budem sa svojim narodom, pa da se nastavi slavlje ovog istorijskog uspeha - rekao je Nole, ali nije otkrio kada se u Srbiju vraća.

Nije želeo da priča o tome da li su mu Olimpijske igre produžile karijeru jer "želi da uživa u ovom trenutku", a govorio je i o rečima legendarne teniserke Kris Evert, koja je oduševljena Novakovom ljubavi da igra za otadžbinu.

- Takva motivacija i inspiracija ne postoji nigde drugde, kod nas je ima na pretek i nigde drugde ne morate da je tražite. Nezavisno od toga koliko godina imate, jer je to stvarno ogromna čast i privilegija, uzimajući u obzir sve one sportiste i sve one ljude koji su obeležili srpsku istoriju, koje svi slavimo, cenimo i veličamo, i kojih se sećamo, a koji su trasirali put za sve nas. Tako da... hvala svima i slava Bogu! - zaključio je Novak Đoković.

Da li je spavao sa medaljom?

- Moja deca su! - otkrio je Nole.

