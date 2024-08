SA ČASNIM KRSTOM NA VRH OLIMPA: Noletove reči posle trijumfa - "Bog je veliki" kao antipod ruganju Hrišćanstvu

KRST je sila i znamenje. Bog je veliki! Tvoje zlato sija iznad olimpijskog zlata. Tvoje zlato iskupljuje Olimpijadu.

FOTO: Tanjug/AP

Ovim rečima, patrijarh srpski Porfirije čestitao je Novaku Đokoviću zlatno olimpijsko odličje. Ovakva poruka našeg prvojerarha zlatnom Noletu sasvim je saglasna njegovom životu u veri. Da je pravoslavni hrišćanin, da poštuje korene i tradiciju duboko utkanu u njegovo biće, isticao je bez zadrške. To je pokazao i posle čudesne i nadljudske borbe sa Karlosom Alkarazom i osvajanja najsjanijeg priznanja. Bio je siguran da ga je i posvećenost veri dovela do trona.

Posle dobijenog meča tri puta se prekrstio i tri puta izgovorio: "Slava Bogu!" Kasnije je pred novinarima dodao i ovo: "To sam izgovorio. Zahvalio se na snazi i prilici da sam ovde. Kao da je neka viša sila imala udela, i zato sam govorio da je Bog veliki i osećam božansku intervenciju, to mi je pomoglo."

U ovoj poruci koja je najvećem igraču belog sporta zaiskrila iz samoga srca, prof. dr Ljubomir Ranković vidi njegov "časni krst na vrhu Olimpa".

- Beskrajno se divim čoveku koji je svojim trudom u svome životu postigao sve sa beskrajnom verom u Boga i u sebe - kaže profesor Ranković za "Novosti". - Njegova vera u Boga i u sebe treba da bude uzor ne samo našoj deci, nego deci celog sveta. Popeo se na tron bez mrlje u karijeri i u ličnom životu. Nije krio da se u najtežim trenucima, onim kada su udarili i zemlja i nebo, uvek obraćao Bogu za pomoć i da je tu pomoć dobijao.

Darivao narod, osveštao Pariz - PRIMAJUĆI zlatnu medalju, Đoković je svojim ponašanjem, kako se krstio, kako je dizao poglede nebu, izgovarao "Bog je veliki", osveštao Pariz - kaže profesor Ranković. - Popravio je onaj gorki utisak otvaranja Olimpijade i uzdigao sebe, svoj narod i sport na Olimp. Ja bih rekao na Tavor, Goru Sinajsku, na najsvetije gore hrišćanstva, na Atos. Hvala Gospodu na velikom daru srpskom narodu. Hvala Novaku Đokoviću na velikoj radosti. Neka se hiljade takvi.

Jedino je Novak Đoković sjajniji od zlata. Zlato je samo bledi odsjaj njegove veličanstvene ličnosti. On je ponos ne samo Srba, nego vascelog sveta, simbol svega onoga što je veličanstveno u čovekovoj mladosti i čovekovom životu.

Podsećajući na brojne podvige Đokovića, prof. dr Slobodan Reljić istakao je onaj kada je naš slavni teniser u Australiji odbio da se povinuje globalnom teroru povodom kovida 19.

- Tada se uspeo na sam vrh i izjednačio se s Kasijusom Klejom, na primer - ističe Reljić za naš list. - A, ovo na Olimpijadi, to je nova dimenzija. Korak plus! Evropi koja se sasvim odvojila od hrišćanstva - na kome se, inače, podigla - i koja je uvodnom priredbom javila da joj je Satana novo božanstvo, Đoković je pokazao Krst. Krst iz Hilandara! To on radi prirodno, kao normalnost u svojoj svakodnevici, ali za satanistički svet to je neoprostiva provokacija. I gore! Poništavanje antihrišćanskog bezumlja kojem se u ovom sumornom dobu malo ljudi odupire. Ne slažu se, ali veruju da je za njih bolje da ćute.

Pobeda važna za svet - PROBLEM sistema koji se podiže na satanizmu je što ne može sve da se kupi. Iskrena vera u Boga, na primer - smatra Reljić. - Novakova moć je u tome što on sve radi u skladu sa svojim ličnim razumevanjem sveta u kome živi. Za satanistički svet, koji je sav u interesnim matematikama, to je nepodnošljivo. Jer su pred porukom da je Krst neodvojiv od Čoveka. I uočavaju da to budi arhetipe u ljudskom biću. Sistematski zaboravljano izbija iz podsvesti. Zato je pobeda Đokovića, kao kruna pristupa životu, za svet važna.

Đoković je uvek isticao da mu u životu vera znači mnogo: "Vera znači sve. Bez vere prestajem da postojim. Čovek mora da veruje u neku božansku energiju, u stvoritelja, u nešto iznad sebe, nešto veće. Svaka religija je drugačija, ja jesam ponosan što sam pravoslavni hrišćanin, ali takođe sebe smatram univerzalnim pacifistom. Kada čoveku ponestane motivacije i inspiracije svakodnevne, nezavisno od toga čime se bavi i gde se nalazi - molitve i vera u božansku intervenciju, i vera da te štiti i prati energija koja dolazi od Svevišnjeg, i da ti ona osvetljav put, to je ono što čoveka uvek može da pokrene. To ništa ne košta, a mnogo znači.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.