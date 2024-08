​BASKETAŠI UTUČENI Majstorović: Ne znam šta bih rekao! Branković: Najteži poraz u karijeri - Stojačić: LJut sam na sebe

Srbija 3×3 je u plej-inu Olimpijskih igara u Parizu poražena od Francuske 22:19, nije obezbedila plasman u polufinale i završila je takmičenje.

FOTO: FIBA.Basketball

Marko Branković je nakon poraza bio vidno utučen.

- Ne znam šta bih rekao, jedan od težih poraza u karijeri svakako, bilo je teških ali ovo ima drugu veličinu zbog OI. Ceo turnir smo igrali promenljivo, u nekim trenucima smo izgledali fantastično, ali u nekim ključnim momentima protiv Litvanije i sada imali smo par poena razlike, donosili smo loše odluke koje nam nisu prepoznatljive. Loš turnir i težak poraz, ali moramo dalje, za 20 nam je EP i moramo da prebacimo fokus na to, rekao je Branković.

Šta je razlog?

Videli smo sebe u borbi za medalju, naravno. I dalje mislim da smo najbolji tim na svetu, ali neki detalji su odlučili, donosili smo jako loše odluke, drugi su igrali dobre baskete protiv nas i sve su kaznili.

Otkrio je da li je atmosfera uticala na rezultat...

- Ima više od 5.000 ljudi ali to je nebitno, igrali smo sa njima i pobedili pred istom publikom u grupi. Bili su bolja ekipa danas.

Dejan Majstorović se nadovezao...

-Mnogo je teško, ne znam šta bih rekao. Očigledno da nismo zaslužili. Izgledalo je kao da su drugi želeli više od nas i zasluženo su nas pobedili i Litvanija i Francuska. Teško je. Baš je teško, očekivali smo medalju, ali... Joj, ne znam šta bih rekao. Mnogo je teško, ne mogu uopšte da... Utučen je bio Majstorović.

Svestan je Strahinja Stojačić da će biti raznih komentara nakon poraza.

- Ne znam šta da kažem, odigrali smo... Biće ovakvih i onakvih komentara, mi i Ameri smo došli po dve sigurne medalje, ispadoše oni u grupi, mi u četvrtfinalu. Da li je to pritisak, šta je? Možda sam ga ja lično osetio, ne vadim se na to, nisam ja bio ja sedam dana, to nisam ja... Morao sam više da povučem ekipu, podbacio sam od drugog do poslednjeg basketa.

Istakao je da je najviše ljut na sebe.

- Najviše na sebe, nikog drugog. Izgubili smo od Kine koja nikog drugog nije pobedila. Letonci su nas ponizili, ubacili nam sedam trojki, protiv Litvanije smo imali 18:14 i izgubimo, Francuzi stvarno neću da se pravdam, momci su nas nadigrali, na loptu smo bili. Zasluženo smo ispali, ne znam razlog, dali smo sve od sebe, trudili se, sanjali, ali ruše se snovi, zaključak je Stojačića.

