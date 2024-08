RANJENI LAV JE NAJOPASNIJI: Novak Đoković još jednom pokazao kritičarima da nije gotovo dok on to ne kaže!

NAJBOLjI teniser svih vremena - to je krilatica koju pod svojim imenom sada sa sigurnošću može da stavi Novak Đoković. Nole iza sebe nema sezonu na kakvu je navikao navijače, do olimpijskih igara bio je bez titule, što je za njega nekarakteristično. Međutim još jednom se poput feniksa uzdigao kada je bilo najpotrebnije.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Ostao je bez titule na Australijan openu, povredio se na Rolan Garosu, u finalu Vimbldona pobedio ga je Karlos Alkaraz, bilo je to dovoljno da ga nekadašnji teniser Adrijano Panata, osvajač Rolan Garosa 1976. godine, otpiše.

- Đoković je došao do finala tako što je pobedio Runea, koji je u stvari pobedio sam sebe. A, moram da priznam da me prevario nivoom igre protiv Muzetija. Ipak, protiv Alkaraza se videla velika razlika. Karlos je odavno pokazao da je veoma jak teniser. Što se mene tiče, on i Siner su izjednačeni na prvom mestu. Meni nije najjasnija logika da se za prvo mesto gledaju rezultati iz poslednjih godinu dana. A, što se tiče Đokovića, mislim da nikada više neće pobediti ni Alkaraza ni Sinera.

Rekao je ovo vremešni teniski stručnjan nakon što je Alkaraz slavio 3:0 protiv Đokovića u finalu Vimbldona i tim rečima otpisao Srbina iz dalje borbe za trofeje.

Očigledno da Italijan nije upoznat sa pojmovima: "srpski inat", "prkos", "otpornost", a sve to krasi Novaka Đokovića koji je više puta u prošlosti pokazao da je najbolji kada u njega malo ko veruje.

Tako je bilo i pre šest godina, Novak Đoković je igrao loše, prekretnica je bila povratak Marjana Vajde, nakon eliminacije sa Rolan Garosa krenuo je da gazi i piše istoriju, koju i dan danas ispisuje.

Zato, ni nekadašnji šampion Rolan Garosa, ni drugi - ne bi trebalo da otpisuju Novaka Đokovića, čak ni kada im deluje da je u nokdaunu, jer ranjeni lav je najopasniji. A posebno kada u njemu proradi srpski inat.

Ako vas Olimpijske igre zanimaju, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njima - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećnoj Olimpijskim igrama u Parizu.

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.