KAKVA REAKCIJA NA OLIMPIJSKU TITULU! Novak Đoković: Zlato za Srbiju najveći sportski uspeh u životu!

Novak Đoković je poslao olimpijski šampion, a onda je, kako je sam istakao, i dalje u šoku - pokušao da sabere utiske.

Podsetimo, Novak Đoković je u nestvarnom finalu u Parizu pobedio Karlosa Alkaraza, posle čega je ovako reagovao:

- Ne znam šta bih rekao. Potpuno sam u šoku od emocija, od svega. Rekao sam posle polufinala da je cilj ostvaren, da uzmem medalju za Srbiju. To što sam ušao u finale je nešto što nisam uspeo u prve četiri olimpijade. Znam da su svi želeli da idem na zlato. Ja sam duboko to isto želeo i na to sam i išao. Ali, mislim da mi je sama činjenica da sam se kvalifikovao u finale i obezbedio medalju malo, pomoglo da malo rasterećenije uđem u meč - započeo je Nole izjavu za Radio-televiziju Srbije.

Gotov u dahu je dodao:

- Mislim da je isto onaj ubedljiv poraz koji sam imao od njega u finalu Vimbldona pomogao u pripremi za ovaj današnji meč, zato što mislim da lošije nisam mogao da prođem od onog što sam doživeo u vimbldonskom finalu. Išao sam na sve ili ista, u odlučujućim trenucima raspaljivao forhende kao što on to radi, tako sam i ja završio tim forhendima...

Upitan o porodici, koja mu je i ovog puta bila ogromna podrška, osmehnuo se i vrteo glavom.

- Ne znam, ne znam... otišao sam odmah da ih sve zagrlim. Imam milijardu emocija koje mi se komešaju trenutno. Naravno da sam ponosan, preponosam što sam doneo zlato Srbije. To mi je, možda i najveći sportski uspeh u životu - zaključio je Novak Đoković pre odlaska po zlatnu medalju.

