TEKVONDISTI SPREMNI ZA MEDALJE: Jović poručuje: "Samo verujte u ovaj tim!"

Reprezentativka Srbije u tekvondou Aleksandra Perišić izjavila je danas u Beogradu da će dati sve od sebe da zabeleži uspeh na Olimpijskim igrama u Parizu.

Rekla je Perišićeva da je ulagala mnogo da bi napravila uspeh.

- Nadamo se najboljem, spremne smo. Ulagale smo toliko godina u ovo, ne samo u toku pripremnog perioda, daćemo sve od sebe i videćemo ishod u Parizu - rekla je Perišić na konferenciji za medije koju je tekvondo reprezentacija Srbije održala na aerodromu "Nikola Tesla" uoči odlaska u Pariz na Olimpijskim igrama.

Stefan Takov je poručio da će probati da nastavi niz osvajanja medalja koje su započele Milica Đuričić i Tijana Bogdanović.

- Milica i Tijana su zadale težak zadatak, a to je da su tri ciklusa vezale sa medaljama. To će biti jedan izazov za nas troje, koji nekako i rado iščekujemo da probamo da nastavimo taj niz - izjavio je Takov.

Reprezentativac Srbije Lev Kornejev je rekao da se oseća dobro, kao i da se nada najboljem ishodu.

- Drago mi je što smo se Stefan i ja kvalifikovali. Osećam se dobro i znam da smo spremni. Imali smo jak pripremni period, daćemo sve od sebe. Nadamo se najboljem ishodu - izjavio je Kornejev.

Trener reprezentacije Srbije u Petra Butala Kovačić je rekla da su pripreme dobro protekle, kao i da će srpski tekvondisti ostaviti srce na terenu.

- Mogu reći da smo odradile jako dobre pripreme, fizički smo spremne i takođe vam mogu garantovati da ćemo ostaviti srce na terenu i nadam se da će to biti dovoljno da ostvarimo rezultate na koje ćete svi biti ponosni - izjavila Butala Kovačić.

Trener Dragan Jović je čestitao Zorani Arunović, Damiru Mikecu i Novaku Đokoviću na osvajanju medalje.

- Izuzetno mi je drago da je tekvondo četvrti put za redom deo Tima Srbija. Imamo velike šanse, svi su spremni i videćemo za koji dan. Počinjemo u sredu, Lev otvara takmičenje, žreb je jak svima nama, ali to su Olimpijske igre, nikad nije bilo drugačije. Samo verujte u ovaj tim - rekao je Jović.

Trener Veljko Savićević je poručio da je ubeđen da će reprezentacija Srbije napraviti dobar rezultat.

- Ubeđen sam da će doći rezultat. Samo bih naglasio svima, pogotovo onima koji prate borilačke sportove, da su kvalifikacije na Olimpijske igre u tekvondu jednake osvajanju medalje. Apsolutno ne postoji srećno kolo u tekvondu - istakao je Savićević.

Srbiju će na Igrama predstavljati Aleksandra Perišić u kategoriji do 67 kilograma, Stefan Takov u kategoriji do 80 kilograma i Lev Kornejev u kategoriji do 58 kilograma.

Prvu borbu u tekvondu imaće Kornejev 7. avgusta, dok će Perišić i Takova nastupiti 9. avgusta.

