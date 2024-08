"NOVOSTI" NA KAFI SA… BOŽIDAROM MALJKOVIĆEM, PREDSEDNIKOM OKS: U socu se vidi i finale!

U Malagi ima 18 vrsta kafa. Imaju i oblak u kafi. Tamo sam se svemu tome naučio.

Foto: Goran Čvorović

Priseća se, ovim rečima, u pariskom razgovoru, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković na svoj boravak na klupi Unikahe od 1998. do 2003. godine.

- Pijem kafu, i to mnogo. Ujutro u 7 popijem veliku šolju. Zatim me na poslu opet čeka kafa, a onda obavezno popijem i jednu u 6 uveče. Pijem i espreso, i domaću, ne pravim razliku – kaže naš sagovornik.

Ovih dana kafa ga održava u ritmu. Non-stop je u pokretu, nastoji da se nađe uz sve naše olimpijce, uzduž i popreko Parizom i čitavom Francuskom.

- Trudim se maksimalno da budem na borilištima. Gledam sve mečeve i nastupe koje mogu.

I raduje se svakom uspehu.

- To je naš sport, pokazujemo koliko možemo. Svi se trude. Biće još medalja – veruje u srpske sportiste.

O čemu bismo uz kaficu, ako ne i o – košarci.

- Retko je u Evropi da neka ekipa tri puta za redom dođe na Olimpijadu, kao što je to slučaj s našim košarkašicama. Postižu odlične rezultate. Da su sve odranije tu, bilo bi to i normalno. Ali, kad se promeni toliki broj igračica, i onda pobedimo Kinu koja ima 350 miliona registrovanih igrača, to je zaista fantastično – kaže košarkaši mag o timu koji uspešno vodi wegova kćerka Marina.

Reč-dve i o muškarcima. Veruje da će biti drugačiji i mnogo neizvesniji rezultat protiv "drim tima" u završnici.

- Nadam se finalu! Ali, neću nikada kolege da opterećujem rezultatom – zaključuje uz osmeh predsednik OKS.

