​"NISAM GA OPSOVAO" Đoković o sudiji koji ga je izbacio iz takta, Alkarazu, Tari i Stefanu...

NAJBOLjI teniser svih vremena plasirao se u finale Olimpijskih igara. Savladao je Novak Đoković Lorenca Muzetija sa 2:0 u setovima (6:4, 6:2), a nakon meča nije Nole krio oduševljenje u razgovoru sa srpskim medijima.

Pobedu je Novak Đoković nad Italijanom proslavio padom na leđa na parisku šljaku.

- Veliko olakšanje jer nikad nisam igrao finale OI. Osećaj je sjajan, ispao sam triput u polfuinalu, imam samo bronzu iz Pekinga. Osigurao sam sjajniju medalju za svoju zemlju, šta god da bude veliki je ponos za Srbiju. Slavim ovo i napadam zlato, bez sumnje. Ali je već ovako velika stvar.

Novak igra protiv Karlosa Alkaraza.

Ne smatram da jeste, Alkaras se dokazao kao trenutno najbolji na svetu, osvojio je RG, pobedio me u finalu Vimbldona. On je definitivno favorit. Nismo se dugo sreli na šljaci, mislim da sam drugačiji igrač u odnosu na ono na Vimbldonu. Verujem u sebe. Alkaras i ja smo do finala došli bez izgubljenog seta i igramo sjajan tenis, on je blagi favorit, odrastao je na šljaci što mu je omiljena podloga, ali je dobar na svim, što je i mene krasilo. Jedini put sam ga na šljaci porazio u polufinalu ovde prošle godine. Bolje se krećem od onog na Vimbldonu.

Koleno Novaka Đokovića tema je broj jedan u teniskim kuloarima.

- Radili smo neke dodatne tretmane i stvari da bismo koleno doveli u najbolje moguće stanje. Do jutros nismo znali šta će biti, ali su testovi bili pozitivni i nije me mučilo uopšte. Povreda nije opasna, bilo je dobro kada sam se probudio, dosta vremena sa Miljanom mojim fizioterapeutom. Na meču nisam osetio bol, sve je bilo sjajno i drago mi je što sam prebrodio veliku prepreku u mojoj olimpijskoj karijeri. Srce mi je puno što sam osvojio medalju za Srbiju.

Upitan je Novak da li bi se zadovoljio srebrnom medaljom.

Sledeće pitanje.

Igrao je Nole u večernjem terminu. Što mu je više odgovoaralo zbog jakih vrućina u Parizu.

- Bio sam srećan jer sam igrao u 19h i imao više vremena za koleno, nije bilo toplo. U Tokiju su bili drugačiji uslovi i uticalo. Svake Oi su drugačije iako se sve igraju na leto i moramo se navići. Imam dobre šanse protiv igrača u dobroj formi, osećam samopouzdanje.

Alkaraz je izjavio da nas čeka repriza Vimbldona.

- Ne bih se bavio reprizama, svaki meč je nova priča za sebe. Pristupiću sa najvećom mogućom željom da ga porazim i Srbiji donesem zlato. Trenutno je najveći izazov u ovom sportu igrati sa Alkarasom u finalu, znam šta mi je činiti. Ako budem vrhunski, biće sjajno.

Tara i Stefan velika su snaga srpskog asa.

- Prisustvovaće mom prvom i možda jedinom finalu, ne znam koliko ću igrati. Sin voli i prati tenis, zna više od Tare, ona malo gleda, malo crta. Znači što sam imao porodičnu atmosferu i nisam bio u selu jer je ogroman stres, očekivanja su najveća. Stefan je trebalo da bude na meču, ne znam… Drugari su im neki došli, znaš… Juče su došli i to im je važnije. Igraju se po parkovima.

Rasprava sa španskim sudijom obeležila je drugi set.

Da se ne bavimo time ds li je namešteno ili nije, nisam ga opsovao, mislio je da jesam njega, dao je opomenu i u redu. Nešto mi je praštao, ali to su pravila. Da li su idealna, nisu. Ne znam što se žuri sa servama, a i između gemova. Neke sudije više tolerišu, neke manje, nisam jedini koji prekoračujem.

