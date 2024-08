"BILA JE TO ORUŽANA PLJAČKA!" Vučić o nepravdi prema našim olimpijcima i onom što sledi: Nadam se da biti još medalja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u obraćanju javnosti da se nada da ćemo osvojiti više medalja na Olimpijskim igrama u Parizu, i dodao je da su naši bokseri zaslužili pobedu.

Predsenik Srbije Aleksanda Vučić rekao je da mu je jako žao što su bokseri poraženi, ali da se nada da ćemo osvojiti više medalja.





- Žao mi zbog Sare male, bila je na ivici. Abasov, koji je takođe izgubio 3:2 preglasavanjem, ne mogu da kažem da je zaslužio pobedu, ali je Šadrina sigurno zaslužila pobedu, to je bila oružana pljačka. Nadam se još medalja da ćemo da dobijemo. U džudou su pokazali Hrvati i Albanci s Kosova i Metohije da su uspešniji od nas, iako smo imali velike rezultate. Nadam se tekvondistima, rvačima, bokseri su najmanje jednu zaslužili, nadam se da će basketaši da izdrže, odbojkašice, Novak Đoković naravno. Šadrina izuzetno pametno boksuje, baš mi je teško palo to - kazao je on.

