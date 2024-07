"SELE SMO POSLE ONAKVOG PRVOG MEČA..." Otkriveno kako su košarkašice Srbije razbile Kinu na Olimpijskim igrama

KOŠARKAŠICE Srbije plasirale su u četvrtfinale Olimpijskih igara u Parizu, posle čega je članica našeg državnog tima Nadija Smailbegović otkrila kako se do važnog trijumfa nad Kinom došlo.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon tesnog trijumfa protiv Portorika, izabranice Marine Maljković su deklasirale Kinu, a onda je Nadija Smailbegović ovako sumirala utiske:

- Posle utakmice protiv Portorika imale smo sastanak, "skupile smo se". Jer nismo pokazale ono pravo, nismo dale sve od sebe. A mislim da smo na današnjoj utakmici to pokazale i popravile dosta stvari. Ona dva meseca što smo radili, što smo se pripremali, danas je izašlo na videlo i, automatski, donelo je i dobar rezultat, pobedu - rekla je Smailbegovićeva.

Na pitanje koliko je bilo bitno da same sebi pokažu da mogu više, kratko je istakla:

- Od velike važnosti! Mi smo to oduvek znale. Kako smo trenirale, tačno smo i osećale to. Jednostavno, ta utakmica protiv Portorika... da li to što je bila prva utakmica, a većina nas debituje na Olimpijskim igrama, mislim da nam je to potom dalo vetar u leđa da pokažemo ono što stvarno možemo.

I sad - obezbeđeno četvrtfinale. Selidba iz Lila u Pariz:

- Idemo u Pariz, to je bio i cilj (smeh). Veoma smo srećne zbog toga. Naravno, sada je malo lakše, ali čeka nas još jedna utakmica (u grupi), sa Španijom. I zbog samopouzdanja je ona važna, a i za plasman. Zato je bila i važna ova razlika kojom smo pobedile Kinu - zaključila je naša reprezentativka.

Srbija poslednji meč u grupi igra protiv Španije 3. avgusta od 13.30. Taj duel odlučiće ko će sa prve pozicije proći u narednu rundu.

BONUS VIDEO: "A PATROLE JOKIĆA NIKOLE!" Raspevani srpski navijači pred meč sa timom snova

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.