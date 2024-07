Novak Đoković i Dominik Kepfer igraju meč osmine finala na olimpijskom teniskom turniru, a prenos tog meča možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP

Đoković - Kepfer 6:5, Nemac servira

6:5 - Konačno Noletov gem "sa nulom" - Em je odlično igrao srpski teniser u ovom segmentu, em imao i malu pomoć mreže (pristojno se izvinio rivalu). Opet je na gem od osvajanja seta. Sledeći će biti Kepferovi servisi.

5:5 - Opet se nervira Đoković - Širi Nole ruke posle nove, sedme neiznuđene greške bekhendom, koja je njegovom rivalu donela 30:15. Kepferov forhend se potom potrudio da se to uveća (poslao je Novaka u desnu stranu, pa na mreži sačekao lopticu koju je Srbin jedva stigao - i samo je taknuo reketom), da bi se sve začinio asom. Petim. Po pet gemova su obojica osvojila.

5:4 - Maestralan odgovor na prethodne izazove - Iznenadio je Nole suparnika servis-volej igrom, kojom je i poveo sa 15:0, to je udvostručio tzv. kik-servisom, a na 40:0 stigao asom. Usledila je jedna duža razmena, koja je okončana šestom Noletovom bekhend neiznuđenom greškom, a potom je gem priveden kraju Novakovim slanjem loptice u ugao, odakle dosad ubojiti Kepferov forhend nije bio precizan - lopticu je poslao van terena.

4:4 - Sve opasniji Nemac - Linijske sudije greše (već treći put se to desilo na meču), pa se Đoković čudi što sudija Alison Hjuz ne ispravlja to, ali ... i to je sastavni deo tenisa. Bar ovog meča. A sastavni deo je i sve agresivnija igra Nemca, koji em više rizikuje od mnogih drugih koji igraju s Noletom, em - pogađa. Uz samo jedan izgubljen poen osvaja "svoj" gem.

4:3 - Napeta situacija i odlična Novakova rešenja - Kada je levoruki nemački teniser ostvario osmi direktan poen (naspram pet Noletovih), učinio je to forhend paralelom koja je Đokovića ostavila zatečenog, a rezultat na semaforu promenilo na 15:30. Srbin je u toj nezgodnoj situaciji pribegao, prilikom sledeće razmene, jednom dropšot rešenju, pa iako je suparnik stigao do loptice, usledio je maestralan bekhend za 30:30. A bekhendom je, neodbranjivim, Novak stekao prednost, koju je u osvajanje gema pretvorio nateravši u prilično napornoj borbi (po, ponovićemo, ogromnoj vlažnosti vazduha, od 70%, i to na skoro 30 stepeni) rivala na grešku.

3:3 - Nole i sudija oči u oči, pa prokockanih 0:30 - Đoković je, nakon što je posle doživljenog brejka stajao malo duže na osnovnoj liniji, kako bi sudiji Alison Hjuz stavio do znanja da ona kod spornih situacija (kakva je bila poslednji pad loptice u tom gemu, kod same linije) trebalo da siđe i proveri trag - isprva odlično započeo naredni segment meča. Ali, to što je poveo sa 0:30 nije bilo dovoljan zalet za novi brejk, jer je sve naredne poene u gemu osvojio Dominik Kepfer. Poslednji je bio impresivan, ponovo iz malog skoka, i to za forhend paralelu. Direktan poen.

3:2 - Brejk Kepfera! - Nervira se Novak ponovo, viče na momenat, diže ruke... I to sve nakon što je izgubio prvi poen u "svom" gemu, nakon napravljenog brejka. A nije to bilo uzalud. Primetio je da loše reaguje, da nema idealna rešenja, a pre svega egzekuciju - što se i primetilo kada je, dva minuta kasnije, na 15:30, izveo nedovoljno dobar dropšot. A dovoljno dobar za Nemca, da stigne do loptice, poentira, i dođe do dve brejk šanse. Prvu je Novak brzo "obrisao", a onda je kod druge morao da koristi drugi servis... i, nije bilo to dovoljno da bi se rival uzdrmao, što su Kepferovi agresivni teniski potezi i "kaznili" osvajanjem poena, time i gema.

Novak Đoković se nervira, viče, posle izgubljenog poena protiv Kepfera na Olimpijskim igrama u Parizu / Screenshot: RTS

3:1 - Brejk Đokovića! - Nakon što su Kepferovi "skok-šut" bekhendi (prosto, ponekad malo poskoči pre nego što izvede taj dvoručni udarac) bili ozbiljan izazov u uvodnom delu meča, Nole je rešio da pri rezultatu 15:15 baš forsira slanje lopticu u desnu stranu tela rivala. I, posle tri, četiri solidna bekhenda, usedio je jedan kojim je pogođena mreža. A na 15:30 Noletova ogromna borbenost u potpunoj defanzivi dolela mu je i dve brejk šanse. Naime, jurcajući po osnovnoj liniji za lopticom koju je snažno slao suparnik, Srbin je u jednom trenutku stigao do nje i poslao je "nebu pod oblake". Kepfer ju je čekao... i čekao... i čekao kod osnovne linije, i... rešio je da smečuje. A onda ju je poslao van terena. Na 15:40 je uspeo da osvoji jedan poen, no kod narednog je pogrešio i gem je, drugi u nizu, pripao srpskom asu.

2:1 - Nevrira se Nole, ali i osvaja gemove - Nisu obojica još podesila nišanske sprave, pa je tako Đoković prvi poen u "svom" gemu izgubio prilično promašivši teren forhend udarcem, da bi potom nanizao tri dobra, i poveo sa 40:15. Kada je naredni poen izgubio, poslavši lopticu u mrežu, vidno je bio iznerviran, ali, to je odmah "prošlo" - odservirao je as.

1:1 - Impresivan gem nemačkog tenisera - Najpre je ostvario as, potom novim dobrim servisom natrao Noleta na forhend grešku, na 40:0 je otišao izuzetno skraćenom bekhend dijagonalom. Ali, potom je napravio neiznuđenu grešku sa osnovne linije, pa možda preambiciozno probao dropšot na koji je Nole imao odgovor i - semafor je pokazao 40:30. Međutim, preuzevši odmah inicijativu u narednoj razmeni, Kepferov forhend viner doneo mu je izjednačenje u gemovima.

1:0 - Gem sa nekoliko kikseva i dva asa - Prvi poen Nole je dobio na svoj drugi servis, i to odlično plasiranom bekhend dijagonalom. Sledećim bekhendom nije izveo dobru paralelu, pa je loptica otišla izvan terena. Na 30:15 Srbin je stigao neiznuđenom greškom 30-godišnjaka iz Nemačke, a onda je i sam napravio jednu, i to forhendom. Kepferova želja da dođe do brejk lopte nije se desila usler Noletovog asa, posle čega je usledio i drugi, za osvajanje gema.

12.09 - Meč je počeo, srpski as je taj čijim servisima kreću razmene udaraca u uvodnom gemu

12.05 - Četiri minuta zagrevanja na terenu, pa meč počinje.

12.04 - Novčić je bačen, Nole je odabrao da on prvi servira.

12.03 - Nole se prekrstio - i izašao na teren.

Novak Đoković se krsti pre meča osmine finala na Olimpijskim igrama u Parizu / Screenshot: RTS

12.01 - Trenutno je, srećom, malo oblačno nad stadionom "Filip Šatrije". Ali, to što je tempratura oko 30 stepeni nije samo po sebi strašno. Ono što je posebno nezgodno to je što je noćas padala kiša, a vlažnost vazduha je čak oko 70%.

12.00 - Teniseri su još u zgradi, tamo se polako zagrevaju. Uskoro se očekuje izlazak.

Šta ako Nole pobedi?

Ulog nije mali. Uopšte. Ko pobedi, prolazi među osam najboljih na pariskim Igrama, a onda je potreban "samo" još taj jedan trijumf - i stiču se dve dodatne šanse da se osvoji medalja.

Kepfer je već napravio jedno iznenađenje u "gradu svetlosti", a Nole se nada da se to neće i danas desiti.

A danas... danas je ozbiljna situacija, jer je u pitanju najtopliji dan u glavnom gradu Francuske, bar kada se o ovoj sedmici radi. No, o tome - koji red niže. Za sad, jedno podsećanje:

Pobednik ovog duela u četvrtfinalu igra sa boljim iz megdana u kome se sastaju osmi nosilac, Grk Stefanos Cicipas, i 12. favorit, Argentinac Sebastijan Baez.

Uoči meča: Iznenađenje na terenu, pa organizatori bez milosti

Podsetimo, Novak Đoković je na fantastičan način pobedio Rafaela Nadala i prošao u osminu finala olimpijskog turnira, a onda ga je sačekalo ne malo iznenađenje.

Naime, odluku o tome ko će biti naredni Novakov suparnik donosili su u međusobnom duelu autsajder, 70. sa ATP liste, Dominik Kepfer iz Nemačke, i favorit iz Italije, 45. teniser sveta, Mateo Arnaldi. Kepfer je Arnaldija pobedio sa 2:1, po setovima 3:6, 6:2, 6:1 i tako stekao pravo da u osmini finala Olimpijskih igara u Parizu igra protiv Noleta.

Dominik Kepfer neposredno posle pobede nad Mateom Arnaldijem čime je zakazao osminu finala Olimpijskih igara za Novakom Đokovićem / Screenshot / Eurosport

A Srbin je, posle pobede nad Rafom, izrazio želju da neće opet igrati u ranom, dnevnom terminu, odnosno po najvećoj vrućini - ali... organizatori nisu imali milosti.

Šta Novak Đoković kaže o igranju na vrućini u Parizu?

Upitan posle pobede nad Nadalom da li se nada promeni termina, Nole je rekao ovo:

- Ne mogu da kažem da mi je svejedno, nije baš da priželjkujem da igram na 35 stepeni, ali... Moram da budem spreman za to. Baš sam se u Crnoj Gori na 40+ pripremao, jer sam predvideo da će biti, verovatno, mečeva i situacija kada će se igrati na ogromnoj vrućini. Što je bio slučaj i danas. Možda će takav biti i sledeći meč. Nema šta, moram da budem spreman šta god da me očekuje.

A kakvo je vreme u Parizu?

Prilično ozbiljno što se vrućina tiče, uostalom, pogledajte i izveštaj "Novosti" sa lica mesta:

POSLE POTOPA – VRELINA, TEMPERATURA PREKO 40: Organizatori, sportisti i gledaoci Olimpijskih igara muku muče s iznenadnom vrućinom!

Đoković - Kepfer, međusobni dueli ("H2H")

Iako zajedno imaju 67 godina, a Nole je za sedam stariji od Nemca, njih dvojica su igrala samo jednom.

Bilo je to 2020. na mastersu u Rimu, takođe na šljaci kao što se igra i sada u Parizu, a Novak je morao da se pomuči da pobedi Kepfera u tom četvrtfinalu.

Učinio je to uz izgubljen set - rezultat je glasio 6:3, 4:6, 6:3.

Da je Arnaldi opravdao ulogu favorita u drugom kolu, Novak Đoković bi prvi put u karijeri igrao sa pomenutim 23-godišnjakom iz Italije.

Ako vas Olimpijske igre zanimaju, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njima - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj Olimpijskim igrama u Parizu.

Na sasvim ste dobrom mestu.

