POZNATI TRENER JASAN: Evo koga vidi u finalu Olimpijskog turnira

Teniski trener Dejan Vukoičić rekao je večeras da je jučerašnja pobeda Novaka Đokovića protiv Rafaela Nadala bila očekivana, kao i da je rezultat mogao da bude ubedljiviji.

FOTO: Tanjug/AP

Rekao je na početku da je rezultat očekivan.

- Današnji rezultat je apsolutno očekivan. Ovaj meč je jako važan za Olimpijske igre iz razloga što su igrala dvojica najuspešnijih sportista u istoriji tenisa. Oni su bili veliki rivali. Ako sklonite njihova imena na stranu, videćete da imate dvojicu apsolutno različito orijentisanih igrača prema svojim ciljevima. Vi imate jednog koji je orijentisan i pripremljen da osvoji olimpijsku medalju. Sa druge strane imate tenisera koji iz nedelje u nedelju jednostavno pokušava da preživi svaki teniski meč i produži karijeru. Možda bi rezultat bio mnogo ubedljiviji u drugom setu da Novak nije spustio gard i dozvolio Nadalu samo malo da mu se približi - rekao je Vukoičić za Tanjug.

Đoković je danas pobedio Nadala s rezultatom 6:1, 6:4 u drugom kolu na Olimpijskim igrama u Parizu.

Vukoičić smatra da je Đoković doneo dobru odluku da igra samo u singlu.

- Pre svega, to je jedna jako dobra odluka, zato što mu oduzima dosta snage i pretpostavljam da bi mogao da odigra dva-tri meča u dublu. Ja bih zaključio da sve ide po planu, da mi možemo da očekujemo da će Novak doći do olimpijske medalje i konačno osvojiti to što bi on zaista voleo - ocenio je Vukoičić.

On je kao favorite za zlatnu medalju izdvojio Đokovića i Španca Karlosa Alkaraza.

- Izdvojio bih Đokovića i Alkaraza. Ne bi trebalo da bude nekih većih iznenađenja. Teniski turnir na Olimpijskim igrama je uvek drugačiji nego redovan turnir. Sve im je sasvim drugačije. Okruženje je drugačije. Dešavaju se ponekad iznenađenja, ali očekujem finale između Đokovića i Alkaraza - zaključio je Vukoičić.

Novak Đoković će u narednoj rundi igrati Dominika Kepfera.

BONUS VIDEO: GUŽVE NA ROLAN GAROSU: Svi jure da vide Novaka Đokovića

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.