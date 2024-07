ĐOKOVIĆ POSLE MEČA NAŠAO PROVOKATORA! Evo šta je Novak učinio kada se završio derbi sa Nadalom na Olimpijskim igrama!

Novak Đoković i Rafael Nadal sastali su se u drugom kolu Olimpijskih igara "Pariz 2024", a potom je srpski as govorio o mnogim zanimljivim temama, a otkrio i šta se desilo sa provokatorom kog je "našao" po završetku najvećeg teniskog derbija.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Novak Đoković je na fantastičan način pobedio Nadala i prošao u osminu finala olimpijskog turnira.

Nedugo potom, na Centralnom terenu teniskog kompleksa Rolan Garosa, grend slema koji je Rafael Nadal osvojio rekordnih 14 puta, ovako je protekao Noletov razgovor sa srpskim novinarima.

"Ja sam se povukao, izgubio fokus..."

Najpre, analiza učinjenog:

- Bio je ovo skkoro savršen meč. Do onog trenutka (6:1, 4:0) nema šta da se zameri. A onda sam bio malo previše samokritičan, izgubio sam fokus, publika se probudila, počela da ga diže, podržava, vraća. On je bio agresivniji, ja sam se povukao, napravio greške i to je rezultovalo da se izjednači rezultat. Međutim, taj gem na 4:4 je bio ključan, presudan momenat, kada sam uspeo da ga "brejknem". Jako mi je drago što sam prebrodio ovu veliku prepreku, a igrati protiv Nadala je uvek, igrao on mnogo turnira ili ne, povređivao se ili ne, to je uvek kao da je finale.

"Radovao sam se i nije mi bilo prijatno"

- Kada sam video žreb, s jedne strane mi je bilo drago što ću, evenutalno, igrati protiv Rafe ranije u turniru, jer mislim da je ponekad dobro protiv njega igrati ranije jer je on taj igrač koji što više mečeva igra, to se bolje oseća na terenu. Ali, sa druge strane, naravno, nije bilo prijatno izvući takvog mog rivala, najvećeg mog rivala ikada, tako rano na ovom turniru. Ipak, uspeo sam danas da uradim sve što je bilo zamišljeno i jako sam zadovoljan nastupom. Idemo dalje. Naravno, da su aspiracije i želje najviše, ali idemo korak po korak.

Odgovor na pitanje "Da li je ovo kraj debate o najvećem svih vremena?"

- To je za vas, ljudi. Nemoj mene da pitaš o tome. To je za vas (novinare) pitanje.

Novak Đoković slavi pobedu nad Rafaelom Nadalom na Olimpijskim igrama u Parizu / FOTO: Tanjug/AP

A provokatoru - poljubac za slatke snove!

O provokacijama iz publike - zanimljiv detalj:

- Danas se nisam uopšte osvrtao, iako je bilo povoda, ali... Generalno, ljudi možda to ne primećuju (da postoji problem s nekim u publici), ali primete kada ja odreagujem. Ali, ne primete šta se dešava do tog trenutka. Bio je ovaj jedan tamo gde sam uzimao peškir, njemu sam se javio posle tog završnog asa. Govorio je nekoliko stvari koje su neprimerene i... tako. Pa smo se pogledali. Poslao sam mu lep poljubac s kojim će večeras da ima slatke snove (smeh).

Važnost porodice

- Ćerka i sin su tu, naravno i žena... Ma, predivno je imati ih ovde. Dovoljno su (sin Stefan i ćerka Tara) zreli da shvate šta se događa. Da razumeju ovaj momenat u istoriji sporta kroz koji prolazi njihov otac, šta se događa. I nadam se da su ponosni na njihovog tatu.

Zašto je dugo aplaudirao Nadalu

Na pitanje da li je aplauz Rafi bio jer možda više nikad neće igrati jedan protiv drugog, Nole je najpre slegnuo ramenima, ali i imao sjajnu poruku o važnosti Nadala za tenis:

- Možda je poslednji meč, možda... Ali, dosta puta se nešto tako pričalo, i to, zapravo, u poslednje tri godine. Te jeste (njihov poslednji meč), te nije. Iskreno, ne želim o tome da pričam, ostavljam to njemu. Ali, aplauz je tu zato što ga on zaslužuje. Za sve ono što je uradio za naš sport. Pogotovo na ovom terenu, na ovdašnjem turniru. To je istorijski i epski.

Rafael Nadal tokom meča sa Novakom Đokovićem na Olimpijskim igrama u Parizu / FOTO: Tanjug/AP

"Treba sve to prebroditi!"

Upitan da li je ova sjajna poruka bila ujedno i poruka Rafinom dubl partneru, Karlosu Alkarazu, šta može da očekuje, osmehnuo se i smireno poručio:

- Ja se nadam da ću moći da dođem do tog meča. To je onda srebrna medalja zagarantovana. Ali, neprimereno je trenutno pričati o tome jer je to onda iskaz nepoštovanja prema svim narednim protivnicima s kojima ću se sastati. Ima tu puno kvalitetnih igrača, tenisera koji su u jako dobroj formi. U mojoj polovini je Zverev, tu je Cicipas, i tako dalje... Treba sve to prebroditi.

Kako je koleno?

- Koleno? Odlično. Hvala Bogu, koleno je dobro. Rekao sam pred turnir da sam se mnogo bolje pripremio, odnosno spremnije se osećam za olimpijadu nego što je to slučaj bio pred Vimbldon. Mnogo se slobodnije krećem, proklizavam, tako da ne razmišljam više uopšte o povredi.

Da li se nada promeni termina?

- Ne mogu da kažem da mi je svejedno, nije baš da priželjkujem da igram na 35 stepeni, ali... Moram da budem spreman za to. Baš sam se u Crnoj Gori na 40+ pripremao, jer sam predvideo da će biti, verovatno, mečeva i situacija kada će se igrati na ogromnoj vrućini. Što je bio slučaj i danas. Možda će takav biti i sledeći meč. Nema šta, moram da budem spreman šta god da me očekuje.

O Damiru Mikecu i Zorani Arunović

Nole je od srpskih novinara da će Mikec i Arunovićeva pucati u posebnom dvoboju za zlatnu medalju u Parizu (disciplina miks, vazdušni pištolj)

- Nisam znao! Čestitam im unapred, nadam se da će biti zlatna medalja. Mikec nas nekako uvek obraduje. I, uopšte, u streljaštvu uvek imamo odlične rezultate na olimpijskim igrama. Želim im sve najbolje i zahvaljujem im se u ime srpskog sporta - zaključio je Novak Đoković.

Ako vas Olimpijske igre zanimaju, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njima - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj Olimpijskim igrama u Parizu.

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Gužve na Rolan Garosu, svi hitaju da vide Novaka Đokovića

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.