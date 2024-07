"IMALA SAM SAMO JEDNU GREŠKU" Marica Perišić nije mogla da zaustavi suze posle poraza na Olimpijskim igrama

Srpska džudistkinja Marica Perišić poražena je od Haruke Funakubo u repesažu na Olimpijskim igrama u Parizu, a nakon meča se slomila i kroz suze dala izjavu za medije.

FOTO: AP/Tanjug

Marica Perišić je bila blizu borbe za bronzanu medalju, ali je Japanka na iskustvo uspela da izvuče ipon i odnese pobedu.

- Bilo je naporno. Imala sam samo jednu grešku koja me je koštala meča. Nisam uspela da pobegnem iz partera, i to me je koštalo da izgubim. Ne znam više šta da kažem - rekla je Perišićeva nakon što je briznula u plač.

Podsetimo, nakon što je juče Strahinja Bunčić ostao bez bronze, sada do medalje u Parizu neće doći ni Marica Perišić, ali ostaje nada da će Nemanja Majdoc, Aleksandar Kukolj i Milica Žabić uspeti da se domognu nekod od odličja.

