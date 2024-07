NADAL MU OVO NEĆE ZABORAVITI! Evo šta je Novak Đoković rekao nakon što je deklasirao Rafu na Olimpijskim igrama!

Novak Đoković i Rafael Nadal sastali su se u drugom kolu Olimpijskih igara "Pariz 2024", a konačan rezultat, naravno, oduševio je srpskog asa.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Podsetimo, Novak Đoković je na fantastičan način pobedio Nadala i prošao u osminu finala olimpijskog turnira.

Nedugo potom, na Centralnom terenu teniskog kompleksa Rolan Garosa, grend slema koji je Rafael Nadal osvajao čak 14 puta, Nole je zastao da da izjavu.

I, njegova prva reakcija glasila je:

- Moralo je da se iskomplikuje malo. Tako to biva na našim mečevima, naročito na velikim turnirima. Na ovom terenu smo mnogo puta igrali, on ovde ima daleko bolji učinak, mislim i u Parizu i na šljaci. Ali, u poslednje četiri... možda pet godina, uspevao sam da pronađem, da tako kažem, rešenja za njega na šljaci.

A onda, džentlmenski - odavanje priznanja "kralju šljake", i to izjavom da nije mogao da pruži svoj maksimum, jer se nije u potpunosti oporavio od zdravstvenih tegoba:

- Nas dvojica nismo igrali dve godine, jer je on bio dosta povređen, a to se i videlo danas na terenu. Mislim tu na njegovu kretnju. Inače, kada je bio "na loptici", udarao ju je odlično. Jako je opasan. Naravno, publika se umešala, podržala ga, vratila ga u život, a ja sam se povukao malo. Počeo malo da sumnjam u svoje udarce, možda, i dozvolio njemu da preuzme poziciju na terenu. To je rezultovalo izjednačenju u drugom setu. Međutim, taj presudan, pretpostavljam, gem bio je deveti, poslednji gem sa starim lopticama, kada sam ga i "brejknuo". Znao sam da ću posle doći na ovu (drugu) stranu, sa novim lopticama, pa ako ga "brejknem", čak i serviranjem "protiv" vetra, ukoliko pronađem dobre servise, mogu da pobedim. Sve u svemu, osim ta četiri gema posle 4:0, igrao sam savršen meč i mnogo sam zadovoljan igrom - rekao je Novak Đoković.

Osvrnuo se i na činjenicu da Nadala dugo nije bilo u najjačoj konkurenciji, što je olakšavalo put ka završnicama turnira:

- Naravno da je rasterećenje, olakšanje kada nemate njega na putu, pogotovo kada je u pitanju šljaka na Rolan Garosu. A opet, kada sam video žreb (za Olimpijske igre), znao sam da će biti težak meč i za njega i za mene. Ali bio sam spreman. Stvarno spreman. Pred olimpijadu sam trenirao jako dobro. Prvi meč sam odigrao, imao dovoljno vremena da se pripremim za Nadala, i to je i sam rezultat i moja igra danas na terenu pokazala - zaključio je Novak u izjavi za Radio-televiziju Srbije.

