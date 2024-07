"OČIGLEDNO SMO IM MI DODATNA MOTIVACIJA!" Svetislav Pešić o porazu Srbije od Amerikanaca i kako se i svi drugi "pale na nas"

Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je od američkog "tima snova" u 1. kolu turnira na Olimpijskim igrama "Pariz 2024", a selektor "orlova" Svetislav Pešić na zanimljiv način prokomentarisao je i tu utakmicu, i ono što sledi.

Podsetimo, Srbija je izgubila sa 26 poena razlike od Amerikanaca, posle čega je Pešić ovako započeo obraćanje:





- Velika je razlika kad oni igraju protiv drugih, i kad igraju protiv naše ekipe. Očigledno smo im dodatna motivacija. A uz to, tu je individualni kvalitet koji oni nose i ogromno iskustvo... eto, onda je sve to jedan dodatni kvalitet američke reprezentacije. Mi smo mnogo govorili o odbrani, o njenoj važnosti, ne samo kod nas, nego i kod drugih ekipa, ali smo se u pripremi više koncentrisali na napad, jer smo znali da će oni biti motivisani, da će vršiti pritisak na našu organizaciju igre. Kao što ste videli, to su i radili. I, naravno, dokle god smo mi držali naš ritam, dok smo precizno odigravali naše sisteme u napadu, to je već drugačije izgledalo. Onda smo to napustili i došli smo u situaciju da prerano šutiramo, a šut nas nešto nije specijalno poslužio, a i taj šut spolja nije nešto što je kod nas uobičajeno... Ali, igraš onoliko koliko ti protivnik dozvoli. Nije baš uobičajeno da mi šutnemo 34 trojke. To je dokaz da smo negde izgubili organizaciju igre i različitimo smo radili od onog u prvom poluvremenu. Ja u tome vidim razlog kako smo izgubili ritam igre i način kako smo mi želeli da igramo protiv jednog ovako izuzetne ekipe. Ali, to je to. To je u najkraćem analiza - započeo je strateg "orlova".

Dodajući da "poraz ili pobeda ne menjaju situaciju", jer "moraju da se odigraju još dve utakmice, na putu ka željenom četvrtfinalu", selektor Srbije je istakao i sledeće:

- Neće to biti lako. Videli ste i sami (kakav je bio meč Južni Sudan - Portoriko), nema ovde slabog protivnika. Pripremamo se za sledeću utakmicu, ali ovo je turnirsko takmičenje, moramo da se okrenemo našoj igri.

Upitan da li se nada novom okršaju s Amerikancima odgovorio je "kao iz topa":

- Uopšte ne razmišljam o Amerikancima. To sam već rekao. To vi razmišljajte, mi razmišljamo kako da pobedimo u sledećoj utakmici. Morate da znate da kao što se mnogi "pale" na Amerikance, tako se "pale" i na nas. I ni jedna utakmica ovde, bez obzira s kim ćemo se susreti, bilo u grupi ili kasnije, neće biti laka, jer će svi imati dodatnu motivaciju. Kao što znate, najbolja dva idu dalje, kao i najbolji trećeplasirani, pa će biti neizvesne borbe do samog kraja. Zato moramo da uzmemo sudbinu u svoje ruke i popravimo ove stvari koje danas nismo dobro radili i da idemo na pobedu.

A o dobrim stvarima u našoj igri...

- U prvih 20-ak minuta, možda i malo posle toga, bilo je dobrih stvari. Vraćam se na napad. Ako smo imali kontrolu napada, ako smo odigravali naše sisteme, kako smo ih zamislili, onda je to bilo drugačije. Onda smo mogli i da gurnemo loptu dole ispod koša, gde su oni imali puna problema i sa Jokićem i sa ostalima, ali... ponekad je teško da sve to što si zamislio možeš da odigraš jer, ponavljam, na drugoj strani je bila ekipa koja je stvarno izuzetno motivisana. Igrali su izuzetno jaku odbranu i na lopti, i na dodavanju. Bilo je tu dosta i "fizike". Nije lako bilo doći do otvorenog šuta koji bi nas, možda, vratio, podigao samopouzdanje.

Na kraju još jednom - o američkoj motivaciji:

- Ne znam baš da li su posebno motivisani za nas, ali ovo je otvaranje olimpijskog turnira, oni su došli ovde da osvoje zlatnu medalju, to je svima jasno. Šta je razlog (za motivaciju)? Što su došli da pobede (smeh). Nije niko protiv nas, ili specijalno motivisan za nas, ali sigurno da je prva utakmica u pitanju, da tu ima dodatne tenzije, dodatne motivacije, jer ipak počinje turnir - zaključio je Svetislav Pešić.

Podsetimo, Srbija sledeći meč igra sa Portorikancima u sredu, takođe od 17.15.

