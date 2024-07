"ČOVEK NE IGRA DVA MESECA, UĐE I DA NAM 21 POEN ZA POLUVREME!" Aleksa Avramović o porazu Srbije od Amerikanaca na Olimpijskim igrama

Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je od američkog "tima snova" u 1. kolu turnira na Olimpijskim igrama "Pariz 2024", a Aleksa Avramović, član naše nacionalne selekcije, bez dlake na jeziku je analizirao ovaj duel.

Podsetimo, Srbija je izgubila sa 26 poena razlike od Amerikanaca, posle čega je pomenuti spoljni igrač "orlova" istakao:

- Nema šta. Ušli smo u utakmicu agresivno, poveli sa maksimalnih +8, međutim... Oni su ekipa sa 12 fantastičnih igrača, ekipa u kojoj Durant nije igrao mesec, dva i dođe i da 21 poen za poluvreme, bez promašaja, pet od pet je trojke šutirao... Mislim da smo imali svoje šanse, ali kad im dođe neki trenutak i pogode onako... Valjda su 12 trojki dali za poluvreme, ne znam koliko do kraja, stvarno mislim da nisu ispod 20, to je onda sjajno šutersko veče. Mi smo promašali dosta otvorenih šuteva, ali maksimalno motivisani ulazimo u sledeću utakmicu protiv Portorika. I to je to.

Rekao je da su "orlovi" pratili megdan Južni Sudan - Portoriko:

- Gledali smo ih, da. Dobre ekipe, dosta trče, imaju dobru tranziciju... Ali, imamo i mi svoje kvalitet, samo moramo da budemo disciplinovani ako želimo da pobedimo.

Srbija igra sa Portorikancima u sredu, takođe od 17.15.

