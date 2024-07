MICIĆ NIJE UTUČEN POSLE PORAZA: Oktrio šta je presudilo sa Amerikancima, pa poslao važnu poruku pred Portoriko

Košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država savladala je selekciju Srbije rezultatom 110:84 a plejmejker Srbije Vasilije Micić rekao je da jedna od ključnih stavki za ovako veliki trijimf Amerike njihov rad koji ih čini toliko dominantnim košarkašima.

Dao je Micić na samom početku svoje viđenje poraza.

- Oni su najbolja ekipa kada se pogleda individualni kvalitet, ne promašuju sa razlogom. Oni taj kvalitet unapređuju i kroz ligu, a ti se trudiš, pokušavaš, ali to je to. Mislim da nismo toliko bili loši koliko rezultat pokazuje, možda smo malo potpali pod euforiju, emociju, ali dobro. Mislim da za narednu utakmicu to mora da se smanji i to je to - poručio je Micić.

Rekao je Micić da smatra da je ovo sjajna prilika da se dokaže.

- Mislim da je ovo prilika svakom da se dokažemo, kako drugima tako i svojoj ekipi. Drugačije je kad igraš za reprezentaciju, drugačije za klub. Tamo(u Abu Dabiju prim. aut.) je bio drugačiji meč i falili su nam Milutinov i Bogdan. Danas smo krenuli dobro, imali dobru rotaciju, ali oni se spremaju i oni su "gladni" da osvoje i vidi se smisao za adaptaciju - dodaje Micić.

Rekao je Micić da je radna etika nešto što američke košarkaše čini toliko dominantnim.

- Ja sam generalno, time najviše inpresioniran, njihovom radnom etikom. Svi ti momci su prvi u radu, i daju primer ostalima u ekipi. Mene to ništa ne iznenađuje, ali je to lep primer ovim mlađima.

O utakmicama koje slede kaže da je bitan samo fokus.

- Utakmica po utakmica. Prvo se okrećemo Portoriku, neugodan protivnik. Samo je bitno da se fokusiramo i to je to.

U sledećem kolu Srbija će igrati protiv Portorika, dok će Amerikanci igrati protiv Južnog Sudana.

