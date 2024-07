NOVAK ĐOKOVIĆ JE BIO U PRAVU! Novi haos na Olimpijskim igrama, velika sramota organizatora

NOVAK Đoković je još jednom podigao glas u ime svih tenisera. On je nakon pobede nad Metjuom Ebdenom objasnio koliki je apsurd što je Australijanac bio primoran da igra u singlu prvi put nakon skoro tri godine. Radi se o trećem dublu planete, koji protiv Noleta nije imao šta da traži, počišćen je uz jedan osvojeni gem (6:0, 6:1).

Dan kasnije još jedan primer pokazuje da je Novak Đoković bio u pravu kada je nakon meča rekao sledeće:

- Žao mi je Ebdena. On ne igra singl, usredsređen je na dubl konkurenciju. Pa, rekao mi je malopre da je on singl karijeru završio! Malo su, iskreno, nelogična pravila: ukoliko neko otkaže, vi zovete dubl igrače, koji godinama nisu igrali u pojedinačnoj konkurenciji?! Zovete njih, a imate puno igrača koji su na listi čekanja? To je nešto stvarno što ne razumem! I malo je... neprimereno, kako bih rekao, i za turnir, i za gledaoce. Jer, nije isti nivo u konktekstu konkurencije. Što se mene tiče, odlično je bilo, imam sutra dan treninga i spremanje za drugo kolo - istakao je Nole na terenu nakon pobede nad Australijancem.

Da je bio u pravu pokazuje drugi dan teniskog turnira, gde se takve stvari nastavljaju...

U "minut do 12" su se sa turnira povukli Aleks de Minor (Australija) i Kameron Nori (Velika Britanija). Na njihovo mesto ušli su dvojica igrača koji takođe nisu igrali u singlu nekoliko godina, nemaju čak ni renking u pojedinačnoj konkurenciji. U pitanju su Portugalac Francisko Kabral i brat Stefanosa Cicipasa Petros.

Portugalac je statirao protiv Jan-Lenarda Štrufa koji je slavio u dva seta (6:2, 6:2), dok je pred Grk naredni protivnik Talona Grikspora, a stručnjaci Griksporu predviđaju laku pobedu.

Igrači sigurno nisu krivi za ovakav splet okolnosti, već organizatori (ITF) koji su odlučili da ne uzimaju u obzir pravila koja važe na grend slem turnirima, već donesu nova.

Na grend slem takmičenja, poput Rolan Garosa, gde se igra teniski turnir na Olimpijskim igrama, postoje singl igrači koji čekaju šansu u slučaju odustajanja nekog od igrača pre prvog kola.

To pravilo ne važi na Olimpijskim igrama i tako su teniseri koji nemaju nikakvu želju ni motiv da se takmiče u singlu primorani da se tu nađu.

Najbolji primer toga je dao Ebden koji je posle duela sa Đokovićem odlučio da ode u penziju iz singla i igraće samo dubl.

