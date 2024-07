A POSLE SKANDALA... Južni Sudan iznenadio Portoriko, naredni rivali Srbije odigrali uzbudljiv meč

Košarkaška reprezentacija Južnog Sudana priredila je iznenađenje na Olimpijskim igrama u Parizu pobedivši Portoriko, narednog rivala Srbije, rezultatom 90:79. Afrička selekcija će u drugom kolu igrati protiv Amerikanaca, koji se sa našim "orlovima" sastaju danas od 17.15. Portorikanci su, podsetimo, rival srpske selekcije u drugoj rundi, u sredu od 17.15.

Pred pomenuti meč kojim je otvoreno takmičenje u C grupi desio se priličan skandal u hali u Lilu, o čemu su vas "Novosti" već izvestile, ali kada je na red došla košarka, ona je odmah počela u NBA ritmu.





Jer, Hoze Alvarado, portorikanska NBA zvezda, počeo je da zatrpava koš rivala i šutevima za dva, i onim za tri poena, a kako su ga odlično pratili Tremont Voters i Đian Klavel, prednost njihove ekipe je bila konstantna, ne i veća od devet razlike.





No, već krajem druge deonice južnosudanska snaga, ona fizička, počela je da dobija bitke pod obručima. I, prednost u ostvarenim skokovima počela je da biva zamajac za preokret, a kada su se Karliku Džonsu i Nuniju Omotu u kvalitetnoj ofanzivi pridružio i ostatak afričke selekcije, rezultat je počeo da biva u njihovu korist.

U trećoj deonici Južni Sudan je od deficita došao do 71:63, Bol Kuol, Marijal Šajok i Piter Žok su se za to najviše pobrinuli, ali pre svega činjenica da su "iz druge šanse", do tog trenutka, oni i njihovi saigrači postigli 22 poena, a suparnik samo dva.





Do tada je ta selekcija bila bolja u pokušajima za tri poena, ali je preciznost naglo splasla kada se nerezonski šutiralo, a kako je do 37. minuta portorikanska ekipa promašila i deset od 22 slobodna bacanja (nasram odličnih 12/13 njihovih rivala), to je, uz odličan južnosudanski presing sa udvajanjem plejmejkera i brzom rotacijom u odbrani - dovelo do +13 tri minuta pre kraja.

A od toga Portorikanci nisu mogli da se oporave.

Karlik Džons je sa 19 poena i po šest skokova i asistencija bio najkorisniji igrač u Južnom Sudanu, 15 poena je ubacio Šahjok, po 12 Omot i Kuol. Što se Portorika tiče, Alvarado je dogurao do 26, Voters do 18, a Kondit do 13 poena.

