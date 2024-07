DOM SRPSKIH OLIMPIJACA: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio "Srpsku kuću" u Parizu (VIDEO)

U parku pariskog Teatra Vilet u Parizu je otvorena Srpska kuća, koja će biti dom srpskih sportista i svih onih kojima su Srbija i srpski sportisti na srcu.

FOTO: G. Čvorović

Kuću su otvorili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i francuski delegirani ministar za trgovinu Frank Rister, u prisustvu mnogobrojnih zvanica među kojima su bili predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, OKS Božidar Maljković, ministar sporta Zoran Gajić, vladika zapadnoevopski Justin, predstavnik Francuske u dijalogu i bliski saradnik predsednika Makrona Rene Trokaz, više francuskih poslanika iz različitih političkih partija.

- Zaista sam ponosan na ono što su naši ljudi pripremili u Srpskoj kući i kako je Srbija predstavljena. Mnogo sam srećan i zahvalan svima koji su radili na ovome. Svi u Srbiji znate da sam uvek sumnjičav i da se protivim velikom izdvajanju novca, ali sam sada posebno srećan zbog onoga kako smo predstavili svoju zemlju ovde – kazao je Vučić na otvaranju.

Najavio je odlazak predsednika RS Milorada Dodika danas u Lil na košarkašku utakmicu protiv SAD i rekao da je "ljubomoran" na sve one koji će da ostanu u Parizu i gledaju naše sportiste, jer ga čekaju obaveze u Srbiji. Upitan kakav je bio njegov doprinos da zaigra Nikola Jokić, kazao je:

- Tako što sam ga javno molio, ništa više od toga. Ne mislim da sam dao poseban doprinos. On je sam odlučio, a ja sam tu bio samo da ga molim. Prvo, želim da njegova porodica bude na okupu, da mu brata ne gone Amerikanci, da budu zdravo i dobro, kao i svim našim košarkašima. Mislim da imamo dobru ekipu. Jedino mi nemamo strance. Nismo kupovali nečije državljanstvo. Kod nas igraju oni koji su odrasli u našoj zemlji i oni koji su oduvek imali državljanstvo Srbije i koji vole Srbiju. Ponosan sam zbog toga. Verujem da će doći do zlata ili srebra. Mnogo su opasne reprezentacije i Francuska, i Nemačka, i Kanada, i Australija. Ali, verujem u naše momke. Želim im sreću.

Osvrnuo se i na prve rezultate naših sportista.

- Prvi dan nam je bio polovičan, Damir i Novak su pobedili, nažalost Milica nije imala sreće u džudou, a Sara u boksu. Zorana neka nastavi da se sprema za miks i za medalju. Baš sam teško podneo, znam koliko su se spremale i koliko im je stalo. Razgovarao sam s većinom naših sportista. Za svakog strepim, nadam se. Siguran sam da ćemo ostvariti velike rezultate i velike pobede – kazao je predsednik Srbije.

Vučić je poručio da ništa tako brzo i jednostavno ne ujedini Srbiju, kao uspesi naših sportista. Rekao je i da je srećan zbog tobga što je Srbija među zemljama koje najviše izdvajaju za nagrade dobitnicima medalja. A na konstataciju novinara da žene osvajaju polovinu medalja a da se na njih odnosi samo dva odsto tekstova u medijima, odgovorio je:

- Nisam znao za to. Nisam pravio razliku, jednako sam navijao za Saru i Zoranu, za Jovanu u skipu, kao i za Novaka i Damira, i sve druge naše. Što se mene tiče, nisam primetio taj problem, možda pravimo tu grešku, nekom drugom to treba da kažete.

Novinare je zanimao i predsednikov utisak sa ceremonije svečanog otvaranja:

- Oni su to napravili da bude spektakularno. Naravno, znam da su Rusi dali nalog svima onima koji njih vole da pišu samo negativno o Olimpijadi i u svim našim medijima proruskim vidite samo negativne napise o Olimpijadi, kao slučajno. Ali, to tako ide. A ovi drugi su dali naloge da se piše samo pozitivno. Ja bih rekao da je svakako bilo spektakularno. Da li mi se svaka tačka dopala – nije. Ali, da li je Selin Dion bila sjajna i da li su neke druge tačke bile… Da li sam srećan nekim predstavama na mostu – nisam, ali koga to briga. Što bih ja morao da budem srećan i zadovoljan svime. Moj mali sin je bio zadovoljan nečim što se njemu dopalo, Minjonima.

Vučić se zahvalio francuskim domaćinima na gostoprimstvu i time što su dolaskom na otvaranje Srpske kuće ukazali čast i poštovanje našoj zemlji. Kazao je da je video koliko su zadovoljni, jer je ono što je Srbija ovde pokazala drugačije i modernije od drugih zemalja.

- Tu vrstu gostoprimstva nikada nećemo zaboraviti. Verujem da ćemo uskoro moći da uzvratimo pravim, velikim gostoprimstvom i predsedniku Makronu – rekao je Vučić i istakao da će do nje doći najkasnije do 5. ili 6. septembra, dodavši i da zna tačan datum ove posete, ali da ne može da ga kaže iz protokolarnih razloga.

Svoje obraćanje je završio rečima:

- Živela Srbija, verujem u naše sportiste i pozivam ih da pobede sve, da osvoje što je moguće više medalja, a i sa deset mi ćemo biti zadovoljni!

Okupljenima se obratio i francuski ministar Frank Rister.

- Ova kuća je još jedan simbol vaše želje da se ojačaju odnosi između Francuske i Srbije. To što ste odabrali ovaj poseban prostor, dobar je simbol onoga što želimo da uradimo sa OI u Parizu, da širimo zajedničke vrednosti. To što ste investirali u Srpsku kuću u ovo čuveno mesto, Teatar Vilet, jedno od srca kulturnog stvaranja u Francuskoj, za nas je zaista velika čast – kazao je Rister.

Pozdravio je Srbiju kao veliku sportsku naciju i naglasio da dve zemlje dele istu strast ka sportu. Podsetio je na neka velika imena kao što su Božidar Maljković, Marina Maljković, Nataša Kovačević, Nikola Karabatić, Novak Đoković… Istakao je srpsko-francusko prijateljstvo koje ojačavaju predsednici Vučić i Makron, rekavši da dve zemlje dele iste evropske vrednosti, a naglasio je i ekonomsku, kulturnu i intelektualnu saradnju. Istakao je i zajedničke veze s francuskim jezikom i kandidovanje Srbije za punopravno članstvo u Udruženju frankofonije.

- Otvaranje Srpske kuće je ilustracija naših jakih odnosa. Vidimo se 2027. godine na Međunarodnoj izložbi EKSPO u Beogradu. Francuske kompanije biti srećne da doprinesu ovom projektu. Živelo francusko-srpsko prijateljstvo i živele Olimpijske i Paraolimpijske igre 2024 – rekao je Rister i poželeo srpskim sportistima što više medalja, i više nego u Tokiju.

NAVIJAM SAMO ZA SRBIJU

Vučića su pitali šta očekuje od regionalnih sportista na pariskoj Olimpijadi.

- Šta bih očekivao od bilo koga drugog? Imaju sjajne sportiste. Mađari su svetska velesila, Slovenci i Hrvati su regionalna velesila i u individualnim i u kolektivnim sportovima. Nadam se da ćemo mi biti nešto jači. Crna Gora je dobra u vaterpolu. Želim im uspeh, kao i svakom drugom. Ali, uzdam se u Srbiju, navijam za Srbiju, volim Srbiju. Navijam samo za Srbiju, svim srcem za Srbiju, a kada moram za nekog drugog, volim naše mađarske prijatelje – kazao je predsednik.

DODIK: SRPSKI SPORTISTI SU NAŠ PONOS

Srbija je po svim elementima učinila nesumljivi napredak koji se ceni spolja, ali, nažalost ima onih kojima je to smetnja, poručio je predsednik RS Milorad Dodik.

- Tamo gde ja živim, u Republici Srpskoj, želimo svaki uspeh Srbiji jer dobro znamo da svi oko nas žele neuspešnu Srbiju jer je ona onda lak plen. Zato imamo orkestrirane napade koji dolaze iz Sarajeva, Prištine, Zagraba, pa i Podgorice, uglavnom u koheziji s opozicijama u Srbiji i RS. Nije to slučajno – kazao je Dodik.

Rekao je da mnogima na Zapadu ne odgovara snažna Srbija.

- Snaga Srbije se danas isključivo meri jednim imenom, a to je Aleksandar Vučić. Narodna podrška je tu najvažnija.

Svim sportistima Srbije je u Parizu poželeo uspeh.

- Radujemo se, oni su naši, podržaćemo ih u svemu. Republika Srpska, Banjaluka, proslaviće svaki uspeh naše reprezentacije. Mi navijamo za Srbiju. U svim selekcijama Srbije iz Republike Srpske ima važnih sportskih imena. I zato je sasvim logično da smo tome predani i da za njih navijamo. Oni su naš ponos, zbog toga ćemo slaviti i biti zajedno – zaključio je Dodik.

Foto: Goran Čvorović

Foto: Goran Čvorović

Foto: Goran Čvorović

Foto: Goran Čvorović

Foto: Goran Čvorović

Foto: Goran Čvorović

Foto: Goran Čvorović

Foto: Goran Čvorović

Foto: Goran Čvorović

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.