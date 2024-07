MEDALJU SMO VEĆ OSVOJILI: Predsednik OKS Božidar Maljković za "Novosti" pred početak Igara u Parizu

Maljković odlazi na svoje druge Olimpijske igre na funkciji prvog čoveka naše olimpijske porodice. Prethodno je u leto 2021. godine, kao i svi ostali, sa zaštitnom maskom na licu, zbog virusa korona, otputovao na odložene Igre u Tokio.

U svom kabinetu, u miru Ulice generala Vasića, Maljković nas dočekuje prepun optimizma, ali i iskrene sportske nade. Legendardni košarkaški trener je toliko toga, dole na terenu, preturio preko svojih leđa, da mu je ovaj odlazak u Pariz samo još jedan od izazova i jedna vrsta posebne "utakmice" u kojoj će navijači, ali i naša sportska istorija, samo da pamte pobedike i osvajače medalja.

- Kao što i sami svedočite, u Olimpijskom komitetu mesecima pred Igre u Parizu ne postoji kategorija radnog vremena, ili radnog i neradnog dana. Ovaj sjajan tim, sa kojim ovoliko dugo već sarađujem, bukvalno ne staje. Nema radnog vremena, nema vikenda. Naša olimpijska kuća je apsolutno posvećena izazovu koji za nas i svakog našeg sportistu nosi odlazak u Pariz - započinje Maljković najavu vrhunskog događaja.

Naših 112 sportista u 16 sportova biće od 26. jula do 11. avgusta nada svakog navijača Srbije. Neki od njih će se vratiti okićeni medaljama. Neke od njih čeka već čuveni doček na balkonu Starog dvora.

- Mi smo sportska organizacija, nismo državni servis, ali sa ponosom hoću da istaknem da smo imali apsolutno razumevanje za svaki zahtev koji smo uputili predsedniku Vučiću, Ministarstvu sporta. Dok razgovaramo, mi smu u takozvanoj finoj obradi pred početak Igara. Ja sam kao trener najviše voleo upravo ovaj period priprema. Tu sam uvek želeo da igrači, sada svih naših 112 takmičara, budu relaksirani. Ljudi moraju da znaju da je poslednjih godina sve teže da se dođe do olimpijske kvote koja omogućava odlazak na Igre. Zato i tvrdim da smo mi, simbolično, već osvojili jednu vrednu medalju. Ovako mala zemlja da ima 112 učesnika na Igrama u Parizu već je uspeh sam po sebi - dodaje Maljković.

Hteli - ne hteli, ne možemo da izbegnemo priču i prognoze o broju medalja. Malo koji sportista voli ovu temu, ali Maljković ne beži od nje.

- Za početak, mi smo i pre starta Igara u velikom hendikepu, jer sam ubeđen da je naša zlatna karatistkinja iz Tokija Jovana Preković bila viđena za medalju i u Parizu. Nažalost, karatea nema ovog leta na programu Igara. Milica se iz tekvonda povukla iz porodičnih razloga. Imamo svoje favorite, znam na koga navijači najviše računaju. Ali, morate da znate da će u Pariz na Olimpijske igre da dođe 11.000 sportista iz 206 zemalja. Svaki taj mladi čovek ima istu želju, da se kući vrati sa medaljom oko vrata. U Tokiju smo osvojili rekordan broj od devet medalja. Svaka više u Parizu bila bi novi istorijski uspeh našeg olimpizma - tvrdi Maljković.

Svake Olimpijske igre obasjaju nekog novog junaka...

- U Tokiju je to bio strelac Milenko Sebić. Ubeđen sam da će i sada neko od naših iz senke da zablista. Taj Tokio je bio naša mala simbolična pobeda, jer smo bili jedina zemlja učesnica sa istim brojem momaka i devojaka u ekspediciji - seća se Maljković.

Oseća se posebna vrsta lepe, sportske tenzije. Neko će je možda nazvati i pritiskom.

- Radio sam u karijeri u sedam zemalja. Živim dugo sa konstantnim pritiskom, zato i imam dva ugrađena stenta. Ko u sportu ne voli pritisak, neka bira posao u biblioteci ili botaničkoj bašti - zaključuje u svom stilu i uz široki osmeh optimizma Božidar Maljković.

- To su, po pravilu, ljudi kojima je nedostajalo pola koraka ili korak do medalje. U Tokiju smo, na primer, imali pet četvrtih mesta i teoretski smo mogli iz Japana da se vartimo sa 14 medalja - priseća se Maljković.

Bolje rasporediti novac u sportu

BOŽIDAR Maljković ističe i prvu sledeću temu posle priče o medaljama, a to je - novac.

- Nikada neću da krijem, a to pričam i kada pređem granice Srbije: nikada nisam bio kod predsednika države a da on nije odobrio onoliko novca koliko sam zatražio za srpski olimpizam. Zalažem se da se novac bolje rasporedi u srpskom sportu, jer je nemoguće da neki fudbalski ili košarkaški klub u Srbiji ima deset puta veći budžet od Olimpijskog komiteta Srbije. Na primer, OK Slovenije ima 50 odsto veći budžet od nas - kaže Maljković.