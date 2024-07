"KAO U DOBRA STARA VREMENA"! Novak Đoković o Rafaelu Nadalu, zlatu na Olimpijskim igrama, povredi kolena i zašto nije u olimpijskom selu

NOVAK Đoković je otvorio dušu pred početak Olimpijskih igara u Parizu.

- Osećam se spremnije nego pred Vimbldon, što mi je najbitnije. Na to mogu da utičem, da sebe dovedem na optimalni nivo i onda je rezultat u božjim rukama, nadam se najboljim.

Koga bi Novak gledao na Olimpijskim igrama?

- Voleo bih da gledam sve, nažalost neću imati prilike da uživo pratim druge sportove koliko bihželeo, ali ću se potruditi. Vatrpolisti, odboijkašice, košarkaši... Njihov sam veliki obožavatelj i svim našim sportistima želim puno sreće i da nas obraduju sa što više medalja".

Novak objasnio zašto nije u Olimpijskom selu

- Jedan od razloga je jer sam hteo da imam više privatnosti i mira, usresređenost na svoju rutinu i pripreme za turnir koji je najveći prioritet. Iskustvo učestvovanja na Olimpijskim igrama, a najlepši deo je selo. Uzbuđenje tamo raste jer osetiš energiju, draž i značaj Igara. Preko 10.000 najboljih sportista na svetu, u menzi si kraj njih i kroz socijalni momenat razmeniš iskustva, doživljaje i pristup. Naučih neke stvari. Posetiću Olimpijsko selo, ali neću boraviti. U Tokiju sam bio nekoliko noći, ali sam odsedao drugde, osećam da je tako bolje za mene i moje pripreme".

Novak o promenama podloge, dolasku sa trave na šljaku.

- Očekivanja su visoka i ne mogu da promenim, i ne želim. Stvara podstrek za mene lično da pristupim ovome na maksimalan način zalaganjem i naporom na terenu i van, da bih ostvario najbolji rezultat. Na nekoliko prethodnih Igara sam gubio u polufinalima i to je prepreka koju nisam mogao da prebrodim, nadam se da ću uspeti u tome sada. Nismo imali toliko vremena za pripremu zbog teniskog kalendara koji je zgusnut turnirima i obavezama, razlog zašto sam pokušao da igram Vimbldon i ostvarim sjajan rezultat je jer je to Vimbldon, a drugo jer sam osećao da zbog mekoće podloge mogu da se brže i lakše prilagodim u odnosu na koleno. Nisam imao bolove i drago mi je što je turnir prošao kako jeste. Osećam da sam dosta spremniji za Igre, nego za Vimbldon. Mentalno i fizički. Pred Vimbldon nisam imao pripreme koje obično imam, što se odrazilo na nastup u finalu, ovde je drugačija priča i radujem se početku turnira".

Đoković o okršaju sa Nadalom u drugom kolu Olimpijskih igara

- Video sam žreb pred konferenciju, znam da postoji veliko interesovanje za eventualni duel u drugom kolu. Moramo da savladamo prve protivnike da bismo došli do tog meča koji će biti spektakl. Kao u dobra stara vremena, kada smo igrali na svim velikim terenima širom sveta. Uzbuđen sam i za taj eventualni duel, ali moram da prebrodim prvu prepreku i dam sve od sebe da idem što dalje. Svestan sam težine olimpijskog turnira koji je u našem sportu drugačiji u odnosu na ostale turnire, iako igramo na Rolan Garosu koji je dobro poznat, pogotovo Nadalu. Sa druge strane je osećaj drugačije jer predstavljaš olimpijski tim svoje zemlje, dodatna odgovornost, ali nije nešto na šta nisam navikao. Neka bude peta sreća".

Zaključio je Novak koliko želi zlato na Olimpijskim igrama

- Mnogo puta sma rekao, to mi je jedna od najvećih snova. OI su za mene veliki izazov jer na sebe stavim dodatni pritisak, i na sebe i na zemlju. Imao sam dobra učešća, sem u Riju, uzeo sam i bronzu. Nadam se da ću stići makar do polufinala, ako ne i dalje. Pripremam se za zlato. Znam da će biti teško i drugačije. Teren mi je poznat, igrao sam na RG pre dva meseca i nadam se da ću doći do meča za medalju".

