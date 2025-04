NISAM OPTIMISTA, SAMO SAM BORAC Vučić: Moramo da dižemo Pokret do 28. juna

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je nove skupove u Srbiji do 28. juna.

Foto: Printskrin Pink

Najavio je skupove u budućnosti.

- Niš, pa Novi Sad, pa Kragujevac i tako... Moramo da dižemo Pokret do 28. juna, a 28. juna ćemo da pokažemo da se Srbija izlečila od mnogih bolesti i da pokušamo da do kraja godine budemo prva zemlja u Evropi po stopu rasta. Nisam optimista, samo sam borac - kazao je on.

Najveća navalu za ulazak u Pokret imaju u Nišu, tvrdi on.

- Hoće da pokažu da sve može da bude drugačije - rekao je Vučić.