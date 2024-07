KAKVO OBEĆANJE! Teške reči Marine Maljković pred Olimpijske igre

Selektorka ženske košarke reprezentacije Srbije Marina Maljković izjavila je jutros na aerodromu "Nikola Tesla", pred poletanje reprezentacije za Francusku, na Olimpijske igre, da će ići na pobedu u svakoj utakmici i da mogu sa medaljom da se vrate kući.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Naše devojke će učestvovati na trećim uzastopnim Olimpijskim igrama.

Inače, Srbija će na Olimpijskim igrama igrati u grupi A protiv Španije, Kine i Portorika. U četvrtfinale prolaze po dve prvoplasirane selekcije iz svake grupe, kao i dve najbolje trećeplasirane.

Srećno devojke!

I na kraju je Marina Maljković objasnila koliko je težak sistem takmičenja,

- U Riju je bilo drugačije, ko god je u našoj situaciji, izgubili smo prve tri utakmice, pa smo dobili Senegal i Kinu. Mogli smo da se iskupimo, ovo je sada dosta surovije, nemaš prava na grešku. Dolaziš na Igre, neiskustvo, a moraš da pobediš. Iskrena da budem, velika je bila olakšica, pričali smo nakon te bronze, kad smo se skupili i bili uza zid, onda smo pobedile. One su tada na to imale pravo, to je važna stavka, sada toga nema. To navikavanje na olimpijsko selo, svi su nas tada otpisali, nisu hteli da se jave nama, bio ih je blam, ko su ove, posle je bio šok što smo pobedili neke velike mečeve - zaključila je Marina Maljković

FOTO: KSS/N. PARAUŠIĆ

O rivalkama u grupi na Olimpijskim igrama

Marina Maljković je prokomentarisala rivale Srbije u grupi:

- Portoriko je izrazito borbena ekipa, slična Nigeriji, zato smo izabrali da sanjima igramo poslednji meč pred OI. Fajterska ekipa sa dosta prljave igre. Mi ih dobro poznajemo, igrali smo, dolazili su u Beograd, nema tu tajni. Možda ih manje poznajete, ali smo pre Australije igrali sa njima. Nisu se menjali dugo, imaju neke pojedince koji su među boljima. Najbolja igračica je dominantna u igri jedan na jedan u Evroligi.

- Što se tiče Kine, sećate se toga dosta, evropska klupska košarka je u velikom padu. Predviđam lošu situaciju. Kina sada umesto jednog igrača otvara šansu za 2-3, Amerikanke će otići u Kinu i najbolje američke igračice će možda otvoriti svoju ligu od januara. Evroliga, Evrokup će doživeti veliki pad. Samim tim oni su na Australiji pokazali šta su, a Španija ima smenu generacija, ali ni blizu nama. Imaju svu dominaciju, pre svega jakim domaćim ligama. Ono što smo uspeli u Valensiji malo da ih poremetimo, bila je slatka pobeda. Nadam se da će ovde devojke uspeti to da urade ponovo.

FOTO: FIBA.Basketball

Nevena Jovanović: Sreću smo zaslužili

- Tokom priprema smo komentarisali da smo imali sreću u žrebu, ali mi smo tu sreću zaslužili. Sport je takav da rezultate ne možemo da predvidimo, ali se nadam da kada se sve ovo završi da ćemo srećni jedni drugima moći da pogledamo u oči

Saša Čađo: Hvala vam što ste tu uz nas

- Mi ćemo se kao i svake godine potruditi da predstavimo našu zemlju u najboljem svetlu, ponosna sam na svaku devojku koja je bila tu. Treba imati nekada sreće, a ona se zaslužuje. Hvala vam što ste tu uz nas"

Kapiten Srbije: Sa ponosom brani boje zemlje

Kapiten ekipa Tina Krajišnik je bila jasna.

- Kao kapiten ove divne ekipe i igračica koja nosi dres Srbije i sa ponosom brani boje zemlje. O motivisanosti ne treba govoriti, treba smiriti devojke koje idu na ovo veliko takmičenje. Daćemo sve od sebe, borićemo se časno i do kraja. Osećamo podršku ovih dana i osećaćemo je tamo kada budemo igrali.

FOTO: FIBA.Basketball

Marina Maljković: Mi smo najuspešnija selekcija u poslednjih 20 godina

- Meni je drago što toliko ljudi je prisutno da isprati devojke. Vi ispraćate na OI najuspešniju selekciju u 20 godina, ova ekipa brzo zaboravljamo, uzela je dva evropska zlata, bronzu u Riju, ovo je jedina ekipa košarkaška koja je uspela da uzme te medalje kao rezultate. Ovo su naše treće OI, to znači da su ove nove devojke dokazale da vrede, jer su 12 najboljih na svetu. Mi kao ljudi koji volimo svoju zemlju, voleli bismo da svuda naša zemlja bude među 12. Prošla generacija se stvarala dugo, po mojim procenama desetak godina, sve so tog zlata u Budimpešti.

- Za nas su OI u Parizu važna stanica gde gradimo temelje za Los Anđeles i dalje. Razlika je što je naša generacija 30 godina se takmičila u Srbiji, a ja ove devojčice kupim po svetu. Ova grupa je sastavljena od 6-7 neiskusnih devojčica, koje nemaju reper za evroligaško takmičenje i grupe devojaka kojima je Pariz poslednja stanica pred završetak karijere. Sve to znači samo jedno, da ćemo ići na pobedu bez razmišljanja i da ćemo požrtvovano, kao što ste navikli od ove reprezentacije, ulaziti u meč sa svakim protivnikom.

Foto: Nebojsa Parausic

Prvo ide ženska reprezentacija Srbije

Počelo je obraćanje naše ženske košarkaške reprezentacije. Javnosti se obraćaju selektorka Marina Maljković, kapiten Tina Krajišnik, Nevena Jovanović i Saša Čađo.

Uoči konferencije

Selektori muške i ženske košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić i Marina Maljković, održaće konferenciju za medije povodom odlaska na Olimpijske igre u Pariz.

Čarter let za prestonicu Francuske za naše košarkaše i košarkašice poleće u 09.00 časova sa aerodroma "Nikola Tesla".

Podsetimo, naši košarkaši igraće u grupi sa Sjedinjenim Američkim Državama, Južnim Sudanom i Portorikom. Prvi rival je američki "drim tim", a meč je na programu u nedelju.

S druge strane, košarkašice će u grupnoj fazi odmeriti snage sa Portorikom, Španijom i Kinom. Prvi rival je Portoriko, a utakmica je na programu 28. jula.

