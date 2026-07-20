FUDBALSKI SVET ZAVIJEN U CRNO! Preminuo legendarni engleski reprezentativac!
Samo dan posle završetka Svetskog prventstva u fudbalu stigle su tužne vesti sa Ostrva.
Katastrofalne vesti stigle su sa Ostrva, samo dan po završetku Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku.
Legendarni fudbaler iz Engleske Kevin Kigan je preminuo u 75. godini. Nedavno je njegova porodica otkrila da ima rak četvrtog stepena, a sada je i preminuo...
"Sa velikom tugom vas obaveštavamo da je umro Kevin Kigen. Bivši engleski fudbaler i menadžer borio se sa rakom i bio je u društvu supruge i ćerki u poslednjim ternucima. Kevin, dvostruki osvajač Zlatne lopte, bio je voljeni suprug, otac i deda. Porodica zahvaljuje Kevinovom medicinskom rimu na svoj podršci", navodi se u saopštenju Kigenove porodice.
Kevin je bio poznat po svojim driblinzima, završnici pred golom i igri u vazduhu, a smatra se jednim od najvećih engleskih fudbalera svih vremena.
Nastupao je za Skantrop junajted, Liverpul za vreme ere trenera Bila Šenklija, nemački Hamburg, Sautempton i Njukasl junajted.
Sa Liverpulom je osvojio tri titule, jednu sa Hamburgerom i osvojio je dve Zlatne lopte kao najbolji fudbaler Evrope.
U klupskoj karijeri nastupio je 592 puta i postigao 204 gola. Za reprezentaciju Engleske odigrao je 63 utakmice i postigao 21 gol.
Kao menadžer vodio je Mančester Siti, Njukasl i Fulam, a bio je i selektor Engleske.
Bonus video: In memoriam - Pele
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FUDBALSKI SVET ZAVIJEN U CRNO! Preminuo legendarni engleski reprezentativac!
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