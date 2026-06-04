Košarka

ZLOSUTNO PROROČANSTVO EDINA AVDIĆA! Samo nekoliko dana pre smrti uživo u programu priznao ovo

Новости онлине

04. 06. 2026. u 07:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PLAČE Bosna i Hercegovina, plače ceo region!

ЗЛОСУТНО ПРОРОЧАНСТВО ЕДИНА АВДИЋА! Само неколико дана пре смрти уживо у програму признао ово

FOTO: Printskrin/YouTube/X&Os CHAT

Smrt Edina Avdića je svima teško pala. Pre samo nekoliko dana uradio je podkast koji je "zapalio" svet košarke, a onda je u sredu stigla strašna vest.

Poznatog komentatora izdalo je srce. Pronađen je mrtav u svom stanu, a jedan detalj posebno je tužan i šokantan.

Edin kao da je predvideo svoju smrt.

U poslednjem podkastu je naglasio da ima problema sa zdravljem:

- Malo mi je ovih mojih zdravstvenih problema, treba on ovde da me potapa - šaljivo je istakao u vezi priče Samuela Montera.

Verovatno ne sluteći tada šta će mu se za koji dan desiti. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

UKRAJINA U ŠOKU: Rusija objavila sjajne vesti
Ostali sportovi

0 12

UKRAJINA U ŠOKU: Rusija objavila sjajne vesti

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome više od četiri godine, Rusija je bila na udaru mnogih sankcija. Ipak, iako se "specijalna vojna operacija", kako Ruska Federacija naziva taj krvavi sukob, nastavlja - najnovije vesti koje objavljuje jedno rusko ministarstvo - oduševilo je celu zemlju, a šokiralo Ukrajince.

02. 06. 2026. u 20:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PIŠITE DA SAM NAJGORI TRENER! Ergin Ataman udario i na srpske medije nakon poraza Panatinaikosa od Olimpijakosa (VIDEO)

"PIŠITE DA SAM NAJGORI TRENER!" Ergin Ataman udario i na srpske medije nakon poraza Panatinaikosa od Olimpijakosa (VIDEO)