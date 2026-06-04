ZLOSUTNO PROROČANSTVO EDINA AVDIĆA! Samo nekoliko dana pre smrti uživo u programu priznao ovo
PLAČE Bosna i Hercegovina, plače ceo region!
Smrt Edina Avdića je svima teško pala. Pre samo nekoliko dana uradio je podkast koji je "zapalio" svet košarke, a onda je u sredu stigla strašna vest.
Poznatog komentatora izdalo je srce. Pronađen je mrtav u svom stanu, a jedan detalj posebno je tužan i šokantan.
Edin kao da je predvideo svoju smrt.
U poslednjem podkastu je naglasio da ima problema sa zdravljem:
- Malo mi je ovih mojih zdravstvenih problema, treba on ovde da me potapa - šaljivo je istakao u vezi priče Samuela Montera.
Verovatno ne sluteći tada šta će mu se za koji dan desiti.
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