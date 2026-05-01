Nikola Jokić je baš razočaran: Da smo u Srbiji svi bismo dobili otkaz

KOŠARKAŠ Denvera Nikola Jokić rekao je posle poraza od Minesote (112:98) i eliminacije iz plej-ofa NBA lige da je ispadanje u prvoj rundi veliki neuspeh i istakao da bi cela ekipa dobila otkaz da je u Srbiji.

Svestan je najbolji igrač Nagetsa da su i on i cela ekipa morali da budu bolji u ovoj seriji.

- Nismo uradili dobar posao, imali su 19 ofanzivnih skokova. Mnogo smo gubili lopte, poigravali su se sa nama. Morao sa da igram bolje, bio je potreban bolji ritam. Posebno u prve tri utakmice. Trebalo je da budem bolji, oni su definitivno bili bolji u ovoj seriji - rekao je Jokić na konferenciji za medije posle utakmice.

Ne krije srpski as da je ovako rano ispadanje iz plej-ofa veliki neuspeh za Denver.

- Upravo smo ispali u prvoj rundi. Mislim da smo daleko od onoga što bi trebalo da budemo. Definitivno, da smo u Srbiji svi bismo dobili otkaz - zaključio je Jokić.

Minesota je sa 4-2 bila bolja od Denvera. Timbervulvsi će u polufinalu Zapada igrati protiv San Antonio sparsa.

