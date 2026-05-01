Nikola Jokić je baš razočaran: Da smo u Srbiji svi bismo dobili otkaz

01. 05. 2026. u 09:03

KOŠARKAŠ Denvera Nikola Jokić rekao je posle poraza od Minesote (112:98) i eliminacije iz plej-ofa NBA lige da je ispadanje u prvoj rundi veliki neuspeh i istakao da bi cela ekipa dobila otkaz da je u Srbiji.

FOTO: Tanjug/AP/Matt Krohn

Svestan je najbolji igrač Nagetsa da su i on i cela ekipa morali da budu bolji u ovoj seriji.

- Nismo uradili dobar posao, imali su 19 ofanzivnih skokova. Mnogo smo gubili lopte, poigravali su se sa nama. Morao sa da igram bolje, bio je potreban bolji ritam. Posebno u prve tri utakmice. Trebalo je da budem bolji, oni su definitivno bili bolji u ovoj seriji - rekao je Jokić na konferenciji za medije posle utakmice.

Ne krije srpski as da je ovako rano ispadanje iz plej-ofa veliki neuspeh za Denver.

- Upravo smo ispali u prvoj rundi. Mislim da smo daleko od onoga što bi trebalo da budemo. Definitivno, da smo u Srbiji svi bismo dobili otkaz - zaključio je Jokić.

Minesota je sa 4-2 bila bolja od Denvera. Timbervulvsi će u polufinalu Zapada igrati protiv San Antonio sparsa.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Iran je jutros bio zapanjen, a sada je Tramp u šoku! Ovo uopšte nije očekivao
Iran je jutros bio zapanjen, a sada je Tramp u šoku! Ovo uopšte nije očekivao

Dok još traje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina. Ali i Kanada - koja je priredila pravi skandal.

30. 04. 2026. u 18:41

