Kakva glupost! Zbog ovoga je Denver izgubio od Minesote (VIDEO)
Košarkaši Minesote izjednačili su na 1:1 u pobedama protiv Denvera u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), nakon što su danas slavili na gostujućem terenu 119:114.
Lud meč odigran je u Koloradu - Nagetsi su imali i plus 19, Minesota se vratila i na kraju slavila posle velike drame. Ipak, Denver je imao napad za izjednačenje, a potez Džamala Mareja koji je skupo koštao Nagetse će se izučavati.
Pri rezultatu 117:114, Denveru je bilo potrebno da pogodi trojku kako bi odveo meč u produžetak. Marej je uzeo loptu na svojoj polovini, ušao u seriju driblinga, a onda uzeo težak šut sa poludistance na 11,9 sekundi pre kraja i to za - dva poena!
Promašio je Marej, Minesota je iz kontre potvrdila pobedu, a svi su ostali u šoku i i dalje se pitaju - šta je želeo da uradi Džamal Marej?!
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
